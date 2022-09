Modelo tem faixa arrancada por apresentador após erro em concurso de beleza; veja o vídeo

A modelo Ana Lívia Diniz, de 23 anos, teve sua faixa de campeã de um concurso de beleza arrancada, após um erro do apresentador do evento. O caso ocorreu no Miss Goiás 2022 no último fim de semana.

O vídeo que mostra a retirada da faixa alcançou 1 milhão de visualizações no TikTok, em 24 horas. Pelas redes sociais, a modelo declarou indignação com a falta de organização do evento:

"A vergonha que passei ontem 😬 Fica aqui minha indignação com a falta de organização do evento. Esse momento é extremamente importante pra quem se dedicou tanto rumo a um objetivo. É uma grande falta de responsabilidade anunciar um resultado que não é verdadeiro. Colocar a faixa e depois retirar."

O caso lembrou uma outra gafe famosa cometida pelo apresentador Steve Harvey em 2015, que anunciou a vencedora do concurso Miss Universo também de forma errada.

O que aconteceu com Steve Harvey em 2015?

Em 2015, no concurso Miss Universo, Steve Harvey (o apresentador da competição), afirmou erroneamente que a candidata colombiana Ariadna Gutiérrez havia ganhado a competição. Pouco tempo depois, corrigiu o erro e apontou a candidata correta, a representante das Filipinas, Pia Wurtzbach.

"É meu erro", afirmou Harvey na época, acrescentando ao vivo e sobre o palco que assumia "toda a responsabilidade" sobre o sucedido e mostrou à câmera o conteúdo do cartão.

Veja a Gafe:

