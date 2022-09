Conheça o ajudante de pedreiro que ganhou o maior prêmio da sinuca no Brasil

Baianinho de Mauá e Felipinho foram protagonistas na noite de sábado do Super Desafio da Sinuquinha. Estava em disputa a maior premiação da história da sinuca brasileira. Ao fim de mais de quatro horas de partida, o experiente Baianinho venceu o jovem adversário e levou o prêmio de 400.000 reais.

O duelo foi promovido pela Liga Brasileira de Sinuquinha, produto da holding BMS, e teve transmissão do canal Mundo da Sinuca no YouTube, que conta hoje com 1,4 milhão de inscritos.

A sinuquinha tem algumas diferenças em relação à sinuca, como peso e dimensão da bola, número de caçapas e revestimento da mesa. É um esporte extremamente popular e movimenta bastante dinheiro pelo site de apostas Betway.

O Bruxo de Mauá

Baianinho de Mauá é o nome mais relevante e experiente da sinuquinha no País. Josué Ramalho da Silva nasceu em Paulo Afonso, na Bahia, e desde criança treinava sozinho, em cima de um caixote. Estudou até a quarta série e a partir daí passou jogar em bares com apostas.

Aos 19 anos ele se mudou para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para trabalhar como ajudante de pedreiro. Mas nunca deixou as apostas na sinuca. Até o dia em que conseguiu, em duas horas de partida, ganhar o equivalente a dois meses de salário.

Pouco depois ele se mudou para Mauá, na Grande São Paulo, e incorporou o nome da cidade em seu apelido. Josué também passou a ser conhecido como Bruxo de Mauá ou Bruxo da Sinuca, pelas jogadas inacreditáveis. No fim dos anos 1990 já era famoso nacionalmente – ou pelo menos nos botecos com mesa.

A fama mesmo veio pela internet. Alguns vídeos de suas jogadas chegam a acumular oito milhões de visualizações. Ele costuma participar de apresentações em ginásios cobrando cachê de 10.000 reais. Já participou de programas de TV como Balanço Geral, na Record, The Noite com Danilo Gentili, no SBT. Em 2021, fez parte do desafio Sinuquinha vs Snooker promovido pela Skol, contra campeãos do snooker da Grã-Bretanha.

Esporte olímpico

Baianinho e outros jogadores têm esperança de transformar a sinuquinha em esporte olímpico, assim como tem acontecido com modalidades populares como skate, surfe, escalada e break dance. A primeira providência, dizem os jogadores, será criar uma federação.

A disputa contra Felipinho era bastante aguardada. Aos 49 anos, Baianinho conta com a experiência, mas seu adversário, com 26 anos, é o atual campeão da LBS (Liga Brasileira da Sinuquinha). "Dá para viver da sinuquinha, mas antigamente era muito difícil, porque a gente tinha de tirar do nosso bolso para participar do campeonato", disse o jovem campeão antes da partida.