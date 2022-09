Defesa da Terra contra asteroide na missão DART: como assistir ao vivo nesta segunda, 26

Uma das mais importantes missões da Nasa acontece nesta segunda, dia 26. O programa Double Asteroid Redirection Test (DART), de defesa da Terra contra possíveis impactos de asteroides, entra em ação por volta das 20h (no horário do Brasil) com o intuito de desviar a trajetória de um corpo celeste. Trata-se de um teste para evitar, no futuro, eventuais colisões de asteroides que possam causar prejuízos à Terra. O alvo é o Dimorphos, com apenas 160 metros de diâmetro, atualmente a cerca de 11,2 milhões de quilômetros da Terra, que deverá ser atingido pela nave espacial DART.

Três telescópios espaciais, o James Webb, Hubble e Lucy já estão posicionados para captar o momento da colisão. A missão DART inaugura a primeira tentativa de desviar a rota de um objeto celeste em um contexto de defesa espacial. A transmissão será realizada em tempo real pela Nasa -- assista aqui:

Desde julho, a Nasa vem coletando imagens do Dimorphos, que não apresenta uma ameaça para a Terra, por meio de uma tecnologia sofisticada. Os cientistas estão utilizando um telescópio de abertura de 20,8 centímetros e um sensor de imagem especial, acoplado na espaçonave que irá colidir com o asteróide, para captar imagens e enviá-las à agência espacial dos Estados Unidos.

"Uma vez que foi possível analisar uma sequência de 243 imagens, o time da Nasa conseguiu ter acesso à localização mais precisa do asteroide ", disse a agência espacial americana em nota. As imagens serão de fundamental importância para guiar a espaçonave especialmente nas horas finais do impacto com o corpo celeste. A equipe encarregada do projeto executou manobras de correção de trajetória nas últimas semanas a fim de reduzir a margem de erro. O último teste foi realizado neste domingo, dia 25, cerca de 24 horas antes do impacto.

A aeronave DART decolou há dez meses. O lançamento foi realizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Nesta segunda, deverá atingir o Dimorphos a uma velocidade superior a 20 mil quilômetros por hora, em uma missão suicida, na qual a espaçonave deverá ser destruída.

