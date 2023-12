Mensagens de Natal e Ano Novo: 20 frases para celebrar as festas de final de ano

O mês de dezembro é marcado pelas comemorações mais aguardadas do ano: o Natal e o Réveillon. Ambas têm significados diferentes entre as diversas culturas e sociedades. Para alguns, são oportunidades de festas, para outros simbolizam a renovação.

Para as religiões cristãs, o Natal é o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do Cristianismo. Sua comemoração anual acontece há mais de 1600 anos em 25 de dezembro. Além disso, a ocasião também reflete o nascimento ou local onde uma pessoa nasceu. Por outro lado, essa celebração passou a incluir diversos símbolos, especialmente em países ocidentais, como a ceia em família e o Papai Noel. Assim como outros elementos característicos como a árvore de Natal, o presépio e os presentes.

Enquanto que o Réveillon, ou Dia de Ano Novo, é festejado como a oportunidade de um novo começo para todos, com a expectativa de as coisas podem ser melhores nos próximos 12 meses. Por definição, a palavra de origem francesa 'Réveillon' é reanimar ou acordar. Mas, com o passar do tempo, passou a significar a festa de passagem do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro.

Mensagens para celebrar o Natal

"Que esta época de Natal traga alegria, paz e amor para você e sua família. Que os seus dias sejam iluminados com sorrisos e felicidade. Feliz Natal!"

"Neste Natal, que a magia da época encha seus corações de esperança e renove seus sonhos. Que seja um momento de união, compartilhamento e amor. Feliz Natal!"

"Que a doce melodia do Natal encha sua vida com harmonia e serenidade. Que esta temporada seja repleta de momentos especiais ao lado daqueles que você ama. Feliz Natal!"

"Neste Natal, que a luz das estrelas guie seu caminho, iluminando-o com alegria e prosperidade. Que a paz e o amor prevaleçam em todos os lares. Feliz Natal!"

"Que o espírito natalino aqueça seus corações e traga a magia desta data tão especial. Que a felicidade esteja presente em cada momento ao lado de quem você mais ama. Feliz Natal!"

"Neste Natal, que a alegria dos pequenos gestos aqueça os corações de todos. Que a esperança e a paz sejam presentes em cada lar. Feliz Natal!"

"Que o Natal seja uma época de reflexão e gratidão, celebrando as bênçãos do ano que passou e esperando com esperança o que está por vir. Feliz Natal!"

"Que o espírito do Natal encha sua casa com risos, sua vida com amor e seu coração com a verdadeira alegria. Tenha um Natal maravilhoso e cheio de luz!"

"Neste Natal, desejo que cada momento seja repleto de amor e cada dia traga consigo motivos para sorrir. Que a magia desta data encante seus dias. Feliz Natal!"

"Que a magia do Natal transforme cada desejo em realidade, cada dor em amor e cada lágrima em sorriso. Que esta época seja abençoada e cheia de paz. Feliz Natal!"

Mensagens para celebrar o Ano Novo