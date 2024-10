Após trajetória na televisão, Cid Moreira criou startup aos 93 anos

Nos últimos anos, o apresentador Cid Moreira, morto nesta quinta-feira aos 97 anos, dedicou seu tempo a uma atividade típica dos jovens: abrir uma startup.

O célebre apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo, lançou em 2020 a Rádio Conhecer, uma estação online dedicada à transmissão de assuntos diversos.

"Teremos programas sobre astronomia, saúde, além de notícias e música", disse Moreira, em entrevista com a reportagem da EXAME à época.

A rádio online de Moreira segue no ar. O empreendimento não foi o primeiro do apresentador. A jornada empreendedora do locutor começou nos anos 1990, com a gravação de CDs com trechos da Bíblia.