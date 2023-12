12 restaurantes e buffets para encomendar ceias para o Natal e o Ano Novo 2023

Com a proximidade do Natal, a busca por soluções práticas ganha destaque. Com isso, as encomendas de ceias surgem como um auxílio extra para receber familiares e amigos em casa sem precisar passar muito tempo na cozinha. Dos pratos clássicos às criações contemporâneas, confira 12 opções de restaurantes e buffets que oferecem ceias prontas para encomenda.

Mocotó

Comandado pelo chef Rodrigo Oliveira, o restaurante Mocotó oferece diferentes opções de ceias completas. O banquete serve de 3 a 4 pessoas e conta com o prato principal, 3 acompanhamentos e sobremesa. Também é possível pedir acompanhamentos e sobremesas extras.

As retiradas acontecem em todas as unidades do restaurante, sendo até dia 23/12 nas casas da Vila Medeiros e Vila Leopoldina das 12h até às 16h, e até 24/14 no Shopping D também das 12h até às 16h.

Ceia completa conta com Frango assado orgânico desossado e recheado de cuscuz. Acompanha molho de graviola e ervas com mais 3 acompanhamentos e sobremesa - R$ 399,90, Tender curado e defumado na casa com molho de mel do engenho e tucupi preto. Acompanha abacaxi assado. Com mais 3 acompanhamentos e sobremesa - R$ 459,90. Paleta de cordeiro assada com molho de vinho do vale do São Francisco. Acompanha paçoca de couve e hortelã. Com mais 3 acompanhamentos e sobremesa - R$ 499,90. Moqueca Sertaneja: cozido de caju, banana da terra, maxixe, abóbora e folhas da horta. Acompanha farofa crocante de castanha e coco queimado. Com mais 3 acompanhamentos e sobremesa - R$ 399,90

Acompanhamentos: Abóbora assada, pesto de coelho, queijo de cabra, castanha caramelizada e rúcula (600G) - R$ 69,90, Chibé: Cuscuz de uarini, damasco e castanha-do-Pará (600g) - R$ 69,90. Salada de feijão, chuchu e camarões, Feijão manteiguinha, maionese de ervas, chuchu, coco, abóbora e camarões marinados no urucum (600g) - R$ 89,90, Arroz biro-biro incrementado com carne de fumeiro, ovos, vegetais e chips de mandioca (600g) - R$ 49,90, Purê de inhame com pipoca de queijo coalho (600g) - R$ 49,90, cozido de feijão com carne de fumeiro (600g) - R$ 49,90, cuscuz de milho crioulo com granola salgada de milho (600g) - R$ 49,90, Mil folhas de mandioca regado com manteiga de garrafa (600g) - R$ 49,90, Vegetais assados regados com azeite picante (600g) - R$ 69,90 (vegano).

Sobremesas: bolo cremoso de chocolate intenso, doce de leite e macadâmia (900g) - R$ 89,99, Pudim de tapioca e leite de coco com calda de coco queimado (800g) - R$ 79,90, Sorvete de Mocotone: Premiado panetone em formato de sorvete (600ml) - R$ 69,90 e Sorbet de cajá com coco crocante (600ml) - R$ 69,90 (vegano).

Serviço: Pedidos até o dia 21/12 através do https://mocoto-bar-e-restaurante.goomer.app/?retry=true com entrega e retiradas nos endereços: Mocotó Vila Medeiros - Av. Nossa Senhora do Loreto, 1100, Vila Medeiros, Mocotó Vila Leopoldina - Rua Aroaba, 333, Vila Leopoldina e Mocotó Shopping D - Av. Cruzeiro do Sul, 1100.

Emporio Fasano

Emporio Fasano: torta de figo como sugestão de sobremesa.

O Emporio Fasano vai tornar as ceias de fim de ano ainda mais especiais com pratos minuciosamente selecionados ao melhor estilo do Grupo. A rotisseria da casa será a responsável por preparar os itens vendidos sob encomenda, que começam pelas seis opções de entrada: a tábua de frios e a tábua de queijos, que servem até quatro pessoas (R$ 450 cada uma), a salada de lentilhas (R$ 120 – 500 g), a salada de grãos, romã e frutas secas (R$ 130 – 500 g), o salmão com blinis (R$ 250 – 1 kg) e a tradicional burrata (R$ 240 – 1 kg).

Os pratos principais, um convite aos prazeres do paladar, compõem uma verdadeira ceia real. Para começar, os peixes: bacalhau confit com batata e tomate (R$ 230 – 1 kg) e salmão com frutas secas natalinas (R$ 380 – 1 kg); depois as opções suínas: tender glaceado com mostarda e mel (R$ 420 – 1 kg) e lombinho de porco assado (R$ 310 – 1 kg); a estrela da noite: o peru, inteiro e já assado (R$ 1.290 – 10 kg) ou fatiado (R$ 1.590 – 10 kg); e também uma opção de carne bovina: o medalhão de filé mignon (R$ 320 – 1 kg).

Os acompanhamentos harmonizam-se perfeitamente com os pratos principais e completam a saborosa ceia: cuscuz paulista com camarão (R$ 380 – 1,2 kg), salpicão de peru (R$ 98 – 500 g) e brandade de bacalhau (R$ 370 – 1 kg) configuram as opções com proteína. A torta de burrata com tomates assados (R$ 280 – 1 kg), a farofa salgada (R$ 90 – 500 g) e o arroz com amêndoas completam a seleção. E, para os que não abrem mão de massas nas festividades, o ravióli de mozzarella de búfala e o de brie e damasco (R$ 75 – 300 g) são ótimas pedidas.

Para uma celebração completa, não podem faltar as sobremesas, que fecham a noite com chave de ouro. O clássico tiramisù, carro-chefe da casa (R$ 350 – 1 kg), divide a mesa com a torta de figo (R$ 420 – 1 kg) e a bûche de Noel (R$ 420 – 1 kg).

Além dos pratos à la carte, os clientes podem optar por um dos menus fechados, compostos dos pratos já selecionados da rotisseria de acordo com a quantidade de convidados que irão receber na ocasião. Para 4 a 6 pessoas, o menu sai por R$ 1.515,55, para 6 a 8, R$ 1.830,05 e, para 8 a 12, R$ 3.079,55.

Serviço: Rua Bela Cintra, 2.245 - Jardins. E-mail: contato@fasanoemporio.com.br Telefone: (11) 3896-4300. Horário: de segunda a sábado, das 7h30 às 21h, e aos domingos, das 9h às 19h.

Mesa III

Ceia de Natal da Mesa III.

Criada pela chef Ana Soares há 28 anos, a Mesa III é referência na produção de massas feitas à mão, lindas, recheadas com delicadeza, sofisticação e generosidade. Para as festividades de final de ano, a loja-matriz, no Sumaré, vai aceitar encomendas para um cardápio criado especialmente para a data, com pedidas que podem ser combinadas ao gosto do cliente para montar uma mesa farta, colorida e festiva. As encomendas devem ser feitas até o dia 12 de dezembro, mas as receitas ficarão disponíveis na loja, à pronta-entrega, a partir de 24 de dezembro.

Enquanto os convidados estão chegando, a celebração pode começar com algumas entradinhas como a Terrine de festa (R$148, aproximadamente 800g), feita com ave e pistache, que fica ainda mais gostosa quando servida com o Coulis de framboesa (R$60, 200ml). Outras sugestões para beliscar no início da refeição são a Tapenade de festa (R$55, 200g), acompanhada de Tostadas da lenha (R$26, 100g), e a Tagliatta (filé) tonnada (R$95, aproximadamente 250g) e a Tatin de chèvre e tomate (R$190).

Na etapa principal, brilham as massas artesanais como o Panzerotti de stracciatella, maçã verde e limão siciliano (R$72, 400g), que pode ser puxado na Manteiga de sálvia (R$45, 160g), servido com Creme às ervas (R$66, 400ml) ou com Pesto genovês (R$75, 200g). Outra sugestão para as festas é o Cappellone de pato com amêndoas e perfume de laranja (R$72, 400g), que vai bem com Molho de tomate com laranja (R$52, 400ml) ou com Molho delicado de champignons (R$60, 400ml).

Ainda no capítulo das massas, há Cappelino de presunto cru e avelãs (R$72, 400g) com Creme de limão (R$66, 400ml) e Nhoque de semolina (R$48, 400g) com Manteiga de sálvia (R$45, 160g) e a sugestão de acompanhamento é Confit de pato (R$72 a unidade). Por fim, há uma opção de pasta fredda, que são as “Olivas” de ricota de búfala da Fazenda Atalaia com limão e manjericão (R$72, 400g) servidas com Pesto genovês (R$75, 200g), Pesto salsa e alicce (R$68, 200g) ou Pesto ao limão e parmesão (R$68, 200g).

O cardápio contempla ainda duas carnes: Rótulo de peru (R$261 a unidade com aproximadamente 900g), com farofa ao pistache, damasco e ervas, e Pernil de cordeiro na lenha ao alho e especiarias (R$385, a unidade de aproximadamente 1,1kg). Para sobremesa, algumas opções são a Verrine tiramissù (R$102, 300g), o Clafoutis de framboesa e papoula (R$188), o Pudim de brioches e frutas secas (R$162) e a Gallete de pêssego e amêndoas douradas (R$162), que pode ganhar companhia de Sorvete de mel (R$60, 500ml).

Serviço: Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 16h. Domingo e feriados, das 9h às 14h. Telefones: (11) 3868-5501 / (11) 94012-8191. WhatsApp: (11) 96636-7595 E-mail: concierge@mesa3.com.br Loja online (www.loja.mesa3.com.br) com entregas para toda a cidade de SP – frete sob consulta. As encomendas devem ser feitas até o dia 15/12. As receitas já estão disponíveis na loja, à pronta-entrega.

Make Hommus. Not War

Ceia de Natal do Make Hommus. Not War.

O Make Hommus. Not War, restaurante especializado em comida do Oriente Médio, do chef Fred Caffarena em sociedade com a gastróloga Talita Silveira, oferece uma ceia completa sob encomenda para as festas do final do ano. Para o período, Caffarena seleciona receitas queridas do público da casa e prepara um cardápio com ares de banquete. Os pedidos podem ser feitos pelo Whatsapp até o dia 20 de dezembro.

Kibbeh de bandeja - Cordeiro com nozes - Pequeno: R$135 (850g); Grande: R$320 (2300g). Kibbeh de abóbora recheado de muhammara (pasta de pimentão assado com nozes e romã) – Pequeno: R$115 (850g); Grande: R$260 (2300g). Merguez – linguiça de cordeiro com especiarias na brasa, finalizada com avelãs - Pequeno: R$180 (850g); Grande: R$340 (2300g). Pastrami de cordeiro com mostarda e picles - uni R$530 (aproximadamente 2Kg). Peru alla turca – peru assado com ervas e melaço de uva, recheado com charutos de uva – Unidade: R$680. Tahdig – arroz basmati no estilo iraniano tostado com açafrão. Berry opcional – R$160 o kg (mínimo 500g). Hommus tradicional Levantino - Pasta de grão de bico, alho, tahine e limão - R$160 o kg (mínimo 500g). Hommus de pistache - Pasta de grão de bico e pistache - R$340 o kg (mínimo 500g). Dolma de mini tomates recheados com arroz e especiarias - Pequeno: R$150 (850g); Grande: R$320 (2300g). Künefe - Torta de sêmola, recheada com queijo, coberta com pistache e calda de açúcar - R$280 (aproximadamente 900g). "Maamoul" - Torta amanteigada de amêndoa, com recheio de caramelo, tâmara e limão siciliano. Acompanha ashta e calda de caramelo de tahine - R$260 (aproximadamente 900g).

Serviço: Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros. Encomendas pelo whatsapp: (11) 99176-5171 até 20 de dezembro. Retiradas e entregas a serem combinadas com o restaurante. De terça a sexta - 12h às 15h; 18h às 22h. Sábado - 12h às 16h; 19h às 22h. Domingo – 12h às 16h (fechado um domingo do mês, consulte)

Chou

Galette de Natal do Chou.

Gabriela Barretto, chef do Chou, gosta de dar atenção aos detalhes singelos das celebrações. Nas festas de fim de ano, não é diferente: ela pensou em um cardápio completo, que pode ser encomendado até o dia 18/12. Os clientes retiram os pratos no dia 24/12, no restaurante, tudo pronto e fresquinho. Assim sobra tempo para arrumar uma mesa bonita, com flores, acender uma vela e passar menos no fogão e mais tempo junto das pessoas queridas.

Neste ano, o cardápio da ceia do Chou reúne receitas bem frescas e leves, descomplicadas, que podem ser servidas quentes, mornas ou mesmo frias, para compor as sugestões de ceia. Os clientes escolhem se preferem colocar no centro da mesa um suculento corte suíno ou uma bela berinjela assada (foto à esquerda), agradando onívoros e vegetarianos.

Das entradas à sobremesa, o cardápio da ceia do Chou contempla: salada de folhas, ameixa, queijo zola azul & nozes, batatas rústicas amassadas com ovo, manjerona fresca & mostarda, risoni com ervilhas, aspargos & hortelã, homus de lentilha vermelha com sumac,pão do campo do Futuro Refeitório, maiale al latte, suculento corte de porco duroc cozido lentamente com leite ou Berinjela grelhada com tahine verde, ervas, coentro, trigo integral, nozes pecã & pangrattato, galette de cogumelos & tomilho, torta de coco & limão com laban. A refeição completa serve seis pessoas e custa R$ 1.784. Também é possível encomendar meia porção, que sai a R$ 981.

Serviço: Rua Mateus Grou, 345, Pinheiros. Telefone: (11) 3083-6998 (fixo e WhatsApp). Encomendas até 18/12 pelo e-mail thais@chou.com.br. A retirada da ceia será feita no dia 24/12, ao meio-dia, no Chou. As reservas da ceia do Chou podem ser feitas até o dia 18/12, pelo e-mail thais@chou.com.br, e as retiradas serão realizadas no dia 24/12, no próprio restaurante.

Aizomê

Ceia de Natal do Aizomê.

Com unidades na Japan House, situada na Avenida Paulista, e no bairro dos Jardins, a cozinha milenar do Aizomê, comandado por Telma Shiraishi, ganhou fama e tornou-se uma das mais importantes casas que levam adiante a gastronomia japonesa tradicional no Brasil. Com a chegada do fim do ano, o restaurante oferece ceias sob encomenda para as festas de final de ano.

Para os que preferem pratos quentes, as apostas para o Natal são o pernil de porco preto assado com glaçagem de umê (R$280), o rosbife de wagyu (R$540), além da costelinha de cordeiro com molho de kinkan (R$320). Vale lembrar que todos podem ser acompanhados de arroz japonês cozido com frango, vegetais e cogumelos (R$60), guirlanda de vegetais (R$140) ou pelo mix de folhas com molho de gergelim (R$ 34).

Fugindo das ceias tradicionais, a chef elaborou a caixa de 2 andares, com 35 sashimis variados, 5 inarizushis, 6 ebimakis, 12 kappamakis e 5 futomakis. Há também a caixa redonda especial, que conta com 47 peças de sushis variados. Há também opções de sobremesas especiais como entrement de matchá e frutas vermelhas (R$ 295) e o bolo floresta verde, que leva massa de matchá, mousse de chocolate branco, cranberry e cerejas amarena aromatizadas em licor de umê (R$ 240).

Ceia de Ano Novo

Repleto de tradições, o ano novo japonês carrega uma série de simbologias que são traduzidas no menu de ano novo do Aizomê. O osechi ryori é uma seleção de preparos tradicionais arranjadas em uma caixa. Cada um dos itens, como o kuromame (grãos de soja preta cozida em calda de shoyu), o tazukuri (peixes secos caramelizados com shoyu e gergelim), ou as ovas tobiko carregam seu simbolismo para trazer bons presságios para o ciclo que se inicia. Há a caixa unitária (R$ 680), que traz cada um dos elementos, ou a de 3 andares (R$1.480) para um banquete completo.

O Ozoni (R$115) é uma sopa com mochi (bolinho de arroz glutinoso) servida no primeiro dia do ano para trazer sorte, felicidade e fortuna. Acompanha caldo, rolinho de acelga, cogumelos shiitake, cenoura, nabo, cebolinha, myoga e alga konbu.

Serviço: Natal: Encomendas: até 20/12 pelo telefone (11) 2222-1176 / whats (11) 94247-9315 ou http://www.deliverydireto.com.br/aizome Entregas e retiradas: dia 22 ou 23/12 no almoço ou jantar e 24/12 somente no almoço. Endereço de retirada: Alameda Fernão Cardim, 39 - Jardim Paulista

Ano Novo: Encomendas: até 27/12 pelo telefone (11) 2222-1176 / whats (11) 94247-9315 ou http://www.deliverydireto.com.br/aizome Entregas e retiradas: dia 29 ou 30/12 no almoço ou jantar e 31/12 somente no almoço. Endereço de retirada: Alameda Fernão Cardim, 39 - Jardim Paulista

Carlota

Empadão de Bobó de Camarão da Carlota.

As festividades de fim de ano são uma oportunidade de reunir pessoas queridas em torno da mesa. E para uma mesa farta, colorida e saborosa, a chef Carla Pernambuco, à frente do Carlota, um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, criou um cardápio especial, com receitas festivas e deliciosas, perfeitas para serem compartilhadas. As encomendas devem ser feitas até o dia 15/12, com preços sob consulta.

Para petiscar antes da refeição, a sugestão são belisquetes como Polvilho com fonduta (a porção para seis pessoas) e as Empadinhas granfinas (com 12 unidades), recheadas com camarão e pupunha. Ainda no capítulo das entradas, o menu sugere Alcachofras recheadas com queijo brie e Folhado de cogumelos com nirá.

Na etapa principal, o menu lista alguns pratos que fazem bonito no centro da mesa, caso do Bacalhau da Carlota, que consiste em um lombo de bacalhau Caxamar confitado, servido com batata hasselback, aspargos, abobrinha amarela, brócolis, azeitonas, cebola na brasa, tomatinhos e molho beurre blanc. Também fazem parte do cardápio alguns ícones das festas de fim de ano, como o Suculento peito de peru, feito na técnica sous-vide (a vácuo) com molho de mel, laranja e espumante, e o Tender Cancian, glaceado com melaço, abacaxi corado com baunilha e rum.

Outras receitas menos comuns nessa época do ano, mas igualmente deliciosas são o Filé Wellington com crispy de risoto e molho poivre, o Arroz de pato, bem caldoso, feito com confit de pato, amêndoas e cebolas crocantes, o Empadão de bobó de camarão (foto acima) e a Paella Negra, que leva lulas, cogumelos e aïoli.

Para acompanhar os assados, há guarnições como Salada de batatas, inspirada na receita da avó da chef e feita com ovos, mostarda e ervas, Arroz Mjadra, com lentilhas, cebola crisp e romãs, Couscous Marroquino, que leva aspargos, camarão, grão-de-bico e tomates, e Farofa de maçã, com sálvia e parma.

Como não tem jeito melhor de encerrar uma refeição festiva do que com uma bela sobremesa, Carla sugere Bolo Guloso, de doce de leite e marshmallow, Cheesecake de pistaches, Torta Basca, de queijo com calda de goiabada orgânica, entre outras guloseimas.

Serviço: Encomendas até dia 15/12. Rua Sergipe, 753, Higienópolis. Reservas via WhatsApp (11) 98225-6030

Nonna Rosa

Ceia de Natal do restaurante Nonna Rosa.

O clima natalino já toma conta do restaurante italiano Nonna Rosa, que tem à frente o chef Gabriel Marques. O menu da ceia de Natal traz fartas opções, como a Salada de Lentilhas com aspargos grelhados e queijo feta e o Arroz com Uvas Passas e Castanhas – além de três pratos principais, como o saboroso Lombo de Bacalhau com batatas ao murro e o Pernil de Leitão com maçãs caramelizadas. Para as sobremesas, o menu oferece o Pane, além de outras opções como a torta basca, tiramisu e torta de limão. A ceia serve bem por volta de quatro pessoas e pode ser adquirida sem vinho (R$ 1.550), ou com vinho Montepulciano d'Abruzzo Vasari (R$ 1.700).

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone:(11) 2369-5542 | horário de segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h.

Quincho

Menu vegetariano de Natal do Quincho.

Situado na Vila Madalena, o Quincho Cozinha e Coquetelaria fez fama entre vegetarianos e não-vegetarianos graças à cozinha criativa da chef Mari Sciotti. Com a chegada do fim do ano, a casa oferece uma ceia vegetariana completa. Dentre entradas, pratos, acompanhamentos e sobremesa, para abrir as festividades as apostas da casa são o arancini de cogumelos e o trio de pastas, com manteiga de missô e mel, patê de cogumelos e hommus de pistache.

Para arrematar a refeição, o chef-pâtissier Rafael Aoki, que comanda a confeitaria do restaurante, apresenta a panacotta vegana de matcha com coulis de frutas vermelhas frescas.

Serviço: Rua Mourato Coelho, 1140 - Pinheiros Funcionamento: terças às sextas, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h / sábado, das 12h às 17h e das 19h às 23h / domingos e feriados, das 12h às 17hTel.: (11) 2597-6048.

Ghee Banqueteria

Sorrentine de burrata com limão siciliano ao molho de tomates frescos e manjericão do Ghee Banqueteria.

Para começar, seleção de antepastos com pães artesanais (R$ 390), composta por burrata com pesto de manjericão (1 unidade), compota de mescla de tomates ao azeite, alecrim e alho assado (250g), caponata especial (250g) e trio de pães (focaccia de alecrim, pão de azeitonas pretas e pão italiano). Outras opções para servir no início são a Torre de salmão Gravlax com ovas vermelhas (R$ 580/1 unidade que serve de 8 a 10 pessoas), o Túnel de parma com suave creme roquefort e rúcula selvagem (R$ 160 | 20 unidades) e as Esferas de queijo de cabra com crosta de dukkah e suave azeite de limão siciliano (R$ 170 | 20 unidades.).

De entrada, o chef preparou sete variedades, sendo três delas saladas: Salada Caesar com camarões e croutons de miga (R$ 420/1 kg), Salada de grãos com bacalhau gadus morhua, aspargos, tomate, cebola roxa e macadâmias (R$ 220/500g e R$ 440/1 kg) e Salada de verdes e radicchio com peras grelhadas, queijo boursin e nozes pecan ao azeite de ervas (R$ 290/1 kg). Entre as entradas, também estão a Terrine de figos frescos com parma e caviar de mel (R$ 520/1 unidade que serve de 4 a 6 pessoas), o tradicional Brie em mil folhas com favo de mel e castanhas (R$ 310/pequeno e R$ 410/grande), Couscous marroquino imperial com frutas secas e romã (R$ 160/500g e R$ 320/1 kg) e o Entremet de alcachofras ao azeite de alho negro, acompanhado de crackers com pesto (R$ 280/1 unidade).

O grande momento fica por conta dos pratos principais, como o Peru assado ao mel, apple cider e romã, recheado com farofa natalina de brioche, acompanha maçãs, ameixas e peras assadas (R$ 1.600/6 kg), o Tender glaceado ao mel e bourbon (R$ 225/500g e R$ 450/1 kg), Beef Welligton Ghee (R$ 640/1.2 kg), Medalhão de mignon com crosta de brioche e pistache ao molho roti clássico (R$ 240/500g e R$ 480/1kg), Caçarola de cordeiro com figos iranianos e baby cenouras (R$ 520/1 kg), Peito de peru fatiado ao jus de abacaxi (R$ 225/500g e R$ 450/1 kg), Pernil suíno assado ao molho de cachaça, laranja e sálvia (R$ 225/500g e R$ 450/1 kg), Robalo ao velouté de grappa com camarões e pupunha (R$ 520/1 kg) e Bacalhoada Ghee Banqueteria (R$ 520/1 kg), preparada com lombo de bacalhau Gadus Morhua ao forno com mini batatas, ovos de codorna, olivas negras e tomate e alho assados ao azeite de orégano fresco).

Os veganos não ficam de fora. A sugestão é o Tajine de grão de bico com cogumelos portobello e shimeji, baby cenoura, abóbora e figos iranianos ao leite de coco e castanhas portuguesas (R$ 160/500g e R$ 320/1 kg).

Finalize a noite com chave de ouro com as sobremesas: Torta waffer de Nutella com mousse de cacau 70% e bijú de chocolate (R$ 380/1.4 kg), Torta Ganache Belga com amoras e morangos frescos (R$ 420/1.6 kg), Tarte tatin com fitas de maçãs ao mel e amêndoas (R$ 380/1.5 kg), Pavlova com frutas vermelhas, tangerina e neve de açúcar (R$ 420/1.5 kg), Cheesecake basca com compota de cerejas (R$ 480/1.5 kg), Pecan Pie (R$ 240/pequena e R$ 340/grande), Pandoro com merengue tostado e folhas de ouro, recheado com mousse de coco fresco e abacaxi (R$ 640/1.6 kg), Tiramisu clássico em taças (R$ 320/4 taças de 175g) e Rabanadas (R$ 90/6 unidades).

Para quem busca ainda mais praticidade, a Ghee Banqueteria também oferece sugestões de ceias completas para 04 a 06 pessoas (R$ 2.000) ou 12 a 15 pessoas (R$ 5.400).

As encomendas já começaram e poderão ser feitas até 15 de dezembro (para Natal) e 26 de dezembro (para Ano Novo). Os pratos também podem ser entregues congelados para quem quiser se adiantar ou levar para a viagem. Os valores dos pratos não incluem louças e serviço.

Serviço: Telefones: (11) 3208-0767 . 3275-0618. Whatsapp: (11) 99925-7045. Instagram: @gheebanqueteria E-mail: delivery@ghee.com.br. Entregas: São Paulo (frete à consultar)

Leitão Zinn

Banquete mineiro do Leitão Zinn.

A marca de carne suína premium do grupo zinn, Leitão zinn, está com sugestões de encomendas para o final de ano. Com raízes mineiras e produtos livres de antibióticos e hormônios, a o negócio criado pela empresária Daniela Coelho, chegou este ano ao mercado de carnes suínas inovando a forma do paulistano consumir leitão, que conta com uma técnica familiar e única de pururucar, tornando a carne crocante e mais saborosa.

Para as festividades de final de ano, a marca oferece opções para encomenda como o Banquete mineiro, composto por meia banda de leitoa assada, arroz, feijão tropeiro, maionese e vinagrete de maçã verde, nas opções para 4 pessoas (R$389) e para 6 pessoas (R$469).

Outra sugestão é a Leitoa mineira, iguaria livre de hormônios, antibióticos, criada com óleos essenciais, o que garante uma carne leve e com sabor único (R$ 85/Kg). Para acompanhar e dar um sabor mais especial à leitoa, peça o tempero pronto , preparado com produtos frescos, sem conservantes e aditivos, no valor de R$ 35 E para finalizar, o menu conta com a Torta crocante de maçã e baunilha (R$ 119) como opção de sobremesa.

Serviço: @oleitaozinn Encomendas e mais informações: (11)978845867

Rancho Português

Ceia de Natal do Rancho Português.

O Rancho Português lança seu Cardápio de Ceia de Natal por encomenda, são receitas que fazem sucesso no restaurante e também sugestões inéditas para serem servidas em casa. No cardápio, o destaque fica por conta dos cinco tipos de Assados (preço por Kg). Cada 1 Kg serve 3 pessoas: Leitão Inteiro à Moda da Bairrada (R$1.350,00- serve 8 pessoas), Lombo Recheado com Chouriço e Damasco (R$198), Peru (R$240), Pernil Recheado com Azeitonas e Chouriço (R$198) e Tender (R$280).

Detalhe, a cada 1kg escolha um molho em porções que acompanham cada assado ( o valor corresponde ao rendimento de 3 pessoas): Agridoce com Abacaxi (R$48), Agridoce com Castanhas Portuguesas (R$64), Agridoce com Castanha de Caju (R$62) e Tomate, Cebola e Pimentão (R$48).

A outra especialidade do Rancho é o Bacalhau (cada porção equivale até 3 pessoas) disponível em cinco versões: ao Forno no Azeite (R$440- Posta de bacalhau gratinada ao forno com batatas coradas, tomate em rodelas, salsinha, pimentão, ovo, alho, cebola), à Narciso (R$400-Posta de bacalhau assada na brasa, puxada no azeite, alho, cebola, salsinha e pimentão. Acompanha "batatas ao murro), Natas (R$392- Posta de bacalhau refogada na cebola, com batatas, molho bechamel e natas) e à Zé do Pipo (R$392- Posta de bacalhau corada, puxada na cebola e alho, coberto com purê de batatas e azeitonas, maionese, pimentão e salsinha, gratinado ao forno).

Para acompanhar os principais, diversos tipos de guarnições (até 3 pessoas): Arroz com uva passas (R$52), Arroz com Brócolis (R$48), Arroz com castanhas portuguesas (R$69) e Farofa com bacon (R$42).

Serviço: Avenida Dos Bandeirantes, 1051 - Vila Olímpia. Os pedidos devem ser feitos pelo telefone (11-2639-2077/ Whatsapp- 11-95393-4531) até 22/12 e retiradas no restaurante na Vila Olímpia, até 16hs do domingo (24/12). *Atendimento de mesas no salão – almoço- seg/ sábado- (12:00 /23:00) e domingo (12:00/18:00).