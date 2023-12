Os 10 melhores panetones de 2023, segundo o ranking EXAME Casual

Em uma deliciosa empreitada para eleger os melhores panetones do ano, um trio de jurados se reuniu para avaliar diversos exemplares. Os critérios adotados incluíram uma análise do sabor, avaliação do aspecto visual, a distribuição e a quantidade de frutas e o aroma. O júri, composto por Juliana Coladela, chef de confeitaria do restaurante Charco, Fellipe Zanuto, sócio dos restaurantes Hospedaria, Pizza da Mooca e Onesttà pizzaria, e Salvatore Loi, chef e sócio do Modern Mamma Osteria e Ella Fitz destacou os dez panetones que conquistaram seus paladares.

Foram avaliados 17 panetones e o resultado revelou um ranking dos dez melhores produtos. O primeiro posto ficou para a padaria Filone, do Rio de Janeiro. Em seguida listamos os outros nove produtos, em ordem alfabética.

Filone

Criado pelo chef boulanger da Filone, Nilson Diniz, que assina todas as receitas de panetone da casa, o vencedor panetone Tradizionale é feito com pedaços de laranja e de limão siciliano, confitados artesanalmente pela própria casa.

"Massa muito bem-feita e com boa distribuição de frutas", pontua Loi. "Massa delicada, saborosa, nota-se o uso de bons ingredientes. Bem fermentada e com alto nível técnico", complementa Coladela.

Pelo quinto ano consecutivo, a Filone mantém a tradição de produzir seus panetones artesanalmente, através do processo de longa fermentação natural. O Tradizionale (750 g, R$ 125) é feito com pedaços de laranja e de limão siciliano, confitados artesanalmente pela própria casa.

"Frutas excelentes, com utilização correta e boa distribuição, visual clássico com massa leve e úmida", diz Zanuto.

As entregas são feitas no Rio de Janeiro, Niterói, Ilha do Governador e em diversos bairros de São Paulo.

Serviço:

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 18h; sábados, das 10h às 12h - WhatsApp: (21) 9 9138-3903 - E-mail: atendimento@filone.com.br. Mais informações pelo site www.filone.com.br

Três chefs avaliaram 17 panetones tradicionais para o ranking 2023.

Bauducco

Uma das marcas mais conhecidas por seu panetone, tem dentre os processos de fabricação a fermentação natural da massa que leva 54 horas. (908 g, R$ 43,99)

Biscoitê

O panetone Milano é embalado em caixas que remetem casas com ilustrações de Veronika Filipopova. O produto é feito com massa de fermentação natural com damasco, ameixa e uvas-passas e com cobertura de crosta de castanha-de-caju, confeitos de açúcar e amêndoas (750 g, R$ 149,90).

Serviço:

Encomendas através do site http://www.biscoite.com.br

Casa Bauducco

A marca nacionalmente conhecida entrou para a lista dos dez melhores panetones. A versão tradicional de 1 kg com frutas cristalizadas pode ser encontrada em dois tamanhos em uma lata, em versão de 1 kg (R$ 129,90) e na caixa de papel para a versão de 500 g (R$ 52,90).

Confeitaria Dama

Este ano, as seis lojas próprias da marca oferecem novas receitas de panetone, que chegam fresquinhas às vitrines direto da panificação da loja-matriz, em Pinheiros. Com massa de fermentação natural, o pão que é símbolo natalino ganha diversas versões. Na Tradicional (R$ 190/1 kg; R$ 95/500 g), a massa recebe pedaços de cascas de laranja, limão, cidra e cereja cristalizados.

Serviço:

E-commerce: confeitariadama.com.br. Instagram: @confeitariadama. Unidade Pinheiros (matriz): Rua Ferreira de Araújo, 376. Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 – Piso Pacaembu – Higienópolis. Shopping JK Iguatemi: Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 – piso térreo – Itaim Bibi. Shopping Villa Lobos: Av. Nações Unidas, 4777 – 2º piso. Shopping Iguatemi: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – 3º piso – Jardim Paulistano. Dama no US3 Hair Salon: Rua Estados Unidos, 1520 – Jardins.

Mocotó

O restaurante comandado pelo chef Rodrigo Oliveira conta com um panetone de frutas brasileiras (500 g, R$ 99,90) como buriti, banana, caju, goiaba e cupuaçu, além de ser aromatizado com baunilha natural da Bahia, mel silvestre, cítricos e cumaru, além de massa de fermentação natural.

Serviço:

Vila Medeiros - Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 - Vila Medeiros. Funcionamento: de segunda a sexta, das 12h às 23h; sábado, das 11h30 às 23h; domingo e feriado, das 11h30 às 17h. Telefone: (11) 2951-3056

Vila Leopoldina - Rua Aroaba, 333 – Vila Leopoldina. Funcionamento: terça e quarta, das 12h às 16h; quinta, sexta e sábado, das 12h às 22h; domingo e feriado, das 12h às 16h. Telefone: (11) 3294-4814

Na Fila do Pão

Desde maio de 2023, o padeiro Diêgo Penido esteve testando as receitas para os panetones que incluem uma técnica de gastronomia molecular. São duas versões que levam pasta para aromatizar os pães natalinos feitas por Penido, uma com frutas e outra com chocolates. A primeira, batizada de Jaburanja (R$ 98, 550 g), tem cubos gelificados de calda de jabuticaba e compota da casca da mesma fruta, uma acidez bem-vinda que altera quimicamente a massa do panetone e confere uma textura diferente do panetone convencional. Além disso, a massa de fermentação natural tem laranja Bahia e limão-siciliano cristalizado. Uma crostinha doce de xerém de castanha-de-caju coroa o panetone.

Serviço:

Rua Margarida, 30 - Barra Funda. Horários: de terça a sexta das 8h às 18h; sábado e domingo, das 9h às 16h. Fechado no último domingo do mês. Loja online: na-fila-do-pao.goomer.app, Instagram: @na.filadopao

Oli

A chef Olivia Maita, que reinaugurou a Oli em novo endereço, continua a soltar pizzas de fermentação natural, mas abriu espaço nos fornos para assar dois sabores de panetone: frutas em calda e chocolate belga. Feitos com farinha 100% italiana, manteiga nacional, gemas de ovos caipiras, raspas de laranja Bahia importada, ambos os panetones são de longa fermentação e demoram três dias para estarem prontos. A chef Olívia fez na casa um aromatizante à base de baunilha e laranja Bahia para suas criações. O panetone de frutas em calda (R$ 95, 600 g) leva uvas passas, pedacinhos de figo, pêssego, abacaxi e cereja em calda.

Serviço:

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 104, Itaim Bibi. Horário de funcionamento: terça, quarta, quinta-feira e domingo das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h até a meia-noite.

Qui o Qua

Da pequena casa na Barra Funda dedicada ao doce italiano pasticciotto, também saem fornadas de panetone. A versão clássica, feita por Eduardo Simone, leva frutas italianas como amarena, limão siciliano, laranja, cidra e cereja (550 g, R$ 95).

Serviço:

Alameda Olga, 379. Encomendas: (11) 9 1265-2244 e http://www.quioqua.com.br. Horário de funcionamento: terça-feira, das 9h às 18h; de quarta a sábado, das 9h às 21h; e domingo, das 9h às 17h

Rubaiyat

O Empório Rubaiyat lançou três versões de panetone para o Natal. O Rubattone Madrid (660 g, R$ 119) é a versão tradicional com frutas cristalizadas por 24 horas em vinho branco e uvas-passas.

Serviço:

À venda no Rubaiyat Faria Lima, Avenida Brigadeiro Faria Lima - Jardim Paulistano, São Paulo. A Figueira Rubaiyat, Rua Haddock Lobo - Jardins, São Paulo. Emporio Figueira, Rua Haddock Lobo - Jardins, São Paulo. Rubaiyat Rio, Rua Jardim Botânico - Jardim Botânico, Rio de Janeiro e Rubaiyat Brasília, 1 Esportivo Sul, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília.

*Agradecimento Tania Bulhões