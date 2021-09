Menino de 12 anos salva 24 crianças e se torna herói nos Estados Unidos

Um garoto de apenas 12 anos impediu que um grave acidente ocorresse no Missouri, nos Estados Unidos. Um ônibus escolar que levava 25 crianças para casa na cidade de St. James saiu da estrada e atravessou uma cerca. Se não fosse a rápida ação de um aluno da sétima série, o pior poderia ter ocorrido.

Segundo informações da agência de noticias AP, Tandon Baker, de 12 anos, percebeu que o motorista estava desacordado quando o veículo saiu da estrada. Rapidamente, ele correu para frente do ônibus, pisou no freio e engatou a marcha.

Embora nenhum aluno tenha se ferido, muitos ficaram apavorados. Emilee Williams, uma estudante de 15 anos, ligou para a emergência de seu celular e começou a consolar as crianças menores quando o veículo parou.

St. James é uma cidade com cerca de 4.200 pessoas localizada no centro do Missouri. Alunos do ensino fundamental ao médio estavam voltando para casa após o segundo dia de aula do novo ano letivo.

Tandon e Emilee foram homenageados por suas ações heroicas pelo coronel da patrulha rodoviária do estado de Missouri, Eric Olson. Eles receberam uma placa de reconhecimento e o fato foi comunicado para o governado do estado, Mike Parson. “Não sei se alguma vez tive tanto orgulho de duas crianças”, disse o superintendente do distrito escolar de St. James, Tim Webster. “Apenas para ser capaz de agir de forma rápida e altruísta. É preciso uma coragem incrível para as crianças agirem assim tão jovens”.

Segundo Tim Webster, se não fosse a ação Baker, descrito como um garoto muito quieto, o ônibus poderia bater em árvores que estavam a menos de 100 metros de distância.

O motorista do ônibus, que estava no distrito há vários anos, foi retirado do local por via aérea e morreu dias depois. Seu nome e a causa da morte não foram divulgados. “Uma situação realmente ruim, mas alguns heróis realmente grandes que surgiram dela”, disse Webster.