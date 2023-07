Mc Marcinho é intubado após parada cardíaca; veja o quadro de saúde do cantor

O cantor Mc Marcinho, de 45 anos e famoso pelo hit "Glamurosa", foi internado e intubado às pressas no hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 10. O motivo foi uma parada cardíaca. Em março deste ano, o artista passou por uma cirurgia para troca do marca-passo no coração, que ficou marcada pelos depoimentos de Marcinho sobre seu peso — na época, o cantor perdeu 14kg.

"O quadro é grave, mas estável", declarou a assessora Vanessa Bicalho. Nas redes sociais, o perfil oficial de Mc Marcinho compartilhou uma nota sobre o estado de saúde do artista. "Nosso príncipe do funk está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado, devido à seu tratamento cardíaco. Tão logo seja possível traremos uma informação mais precisa baseada no boletim médico oficial. O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé".

Histórico de problemas de saúde

Mc Marcinho sofre com problemas cardíacos há alguns anos e já passou por uma série de situações graves. De acidente de carro — que o deixou por meses em uma cadeira de rodas — a assalto à mão armada, ocasião na qual levou alguns tiros, o cantor já teve infecções no estômago, ficou em coma e passou por outras cirurgias no coração por doenças genéticas.

Em março, precisou substituir um marca-passo, aparelho que controla as batidas do coração, porque estava com dificuldades para andar, e precisou da ajuda de amigos e famosos para que seu plano de saúde autorizasse sua internação.

“Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o @bradescosaude que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida é meu trabalho. Me ajudem compartilhando esse vídeo e marcando o @bradescosaude para que eu possa ter qualidade de vida e acabe com esse meu sofrimento. Um beijo do seu amigo Mc Marcinho”, escreveu ele nas redes sociais, na época.