MC Livinho, cantor de funk, larga música e muda de profissão; saiba qual é

Realizar uma brusca mudança na carreira é desafiador para qualquer profissional. Pessoas podem seguir caminhos diferentes por oportunidades, por vocação ou com intenção de realizar algum sonho. O último exemplo, é o caso do cantor MC Livinho. Aos 26 anos, o funkeiro tenta pela terceira vez jogar futebol profissionalmente.

Oliver Decesary Santos, conhecido como MC Livinho, é cantor e compositor de funk. Amante do esporte mais popular do Brasil, ele decidiu deixar a musica de lado e se aventurar novamente nos gramados jogando pelo São Caetano, clube da grande São Paulo. A primeira tentativa de Livinho foi em 2018, quando passou por um período de teste com o elenco do Oeste-SP para disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão da Série B. Depois ele foi anunciado pelo Audax-SP, mas desistiu antes de ser apresentado. Em ambos os casos a intensa agenda de shows atrapalhou o cantor a realizar o seu sonho.

Em entrevista ao portal Globo Esporte, o técnico do clube, Max Sandro, disse que o cantor não tem qualquer privilegio e treina como qualquer outro atleta. E inclusive tem impressionado a comissão técnica. "É um jogador com perfil interessante, tem boa velocidade, potência, o um contra um muito bom", disse Sandro.

A avaliação do clube é que o jogador, apesar de não ter jogado em categoria de base, pode desenvolver uma carreira de futebol pelas qualidades que mostra. E além de olhar para o lado esportivo, o São Caetano também pensou que a contratação pode trazer retorno em marketing para o clube. A ideia é atrair atenção do público que acompanha o cantor, os mais de 15 milhões de seguidores do seu Instagram.

Na pré temporada, o Livinho marcou dois gols em amistosos e nesta sexta-feira, 17, o sonho de jogar profissionalmente realmente se tornou realizado. O atacante estreou na Copa Paulista e foi decisivo. Sofreu pênalti que resultou no único gol do time paulista na partida. O jogo contra a Portuguesa terminou 1 a 1.

Mudar de carreira como fez Livinho não é algo fácil. Segundo Erika Linhares, executiva especializada em gestão de carreiras, é necessário planejamento e cuidado. "O ponto chave para quaisquer dessas mudanças é fazer isso de forma estruturada tendo um planejamento estratégico, financeiro e comportamental", explica.

Livinho iniciou sua carreira como cantor aos 14 anos, antes de trabalhar como garçom, vendedor e ajudante de pedreiro. O seu sonho sempre foi jogador de futebol e ele já revelou que deseja um dia jogar no seu clube do coração, o Corinthians.