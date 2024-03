Março tem feriado? Confira as datas comemorativas e feriados do mês em 2024

O mês de março é marcado por datas como o aniversário do Rio de Janeiro, o Dia Internacional da Mulher e o início do outono. Para quem espera algum feriado para descansar, terá que esperar a chegada de abril. O terceiro mês do ano não tem nenhum feriado nacional em seu calendário.

Entre as principais comemorações do mês estão o Dia Internacional da Mulher e o início do outono. Oficializada pelas Organização das Nações Unidas em 1975, a data é comemorada desde do início do século 20. Ao longo da história, grupos feministas tentaram instituir um dia em homenagem às mulheres. Já no século 19, quando trabalhadoras enfrentavam longas jornadas de trabalho, organizações que defendiam os diretos das mulheres apresentavam argumentos para que a data fosse criada.

Março marcará o fim do verão e o início do outono. A estação que fica entre o verão e inverno tem como caraterística clima ameno e tendência para mudanças bruscas de temperatura. É comum a queda de folhas e frutos de algumas espécies botânicas.

Feriados e datas comemorativas de março de 2023

01/03 – Dia do Turismo Ecológico;

01/03 – Aniversário do Rio de Janeiro;

03/03 – Dia Mundial da Vida Selvagem;

04/03 – Dia Mundial da Obesidade;

05/03 – Dia Nacional da Música Clássica;

08/03 - Dia Internacional da Mulher

07/03 – Dia Nacional da Advocacia Pública;

09/03 – Dia Mundial do Rim;

10/03 – Dia de Combate ao Sedentarismo;

14/03 – Dia Nacional dos Animais;

15/03 - Dia da Escola

17/03 – Dia Mundial do Sono;

20/03 – Dia Mundial da Saúde Bucal;

20/03 - Início do Outono

21/03 – Dia Internacional contra a Discriminação Racial;

21/03 – Dia Internacional da Síndrome de Down;

22/03 - Dia Mundial da Água;

25/03 – Dia da Constituição;

26/03 – Dia do Mercosul;

27/03 – Dia Mundial do Teatro;

28/03 – Dia do Revisor;

30/03 – Dia do Transtorno Bipolar;

31/03 – Dia da Saúde e Nutrição;

Tem feriado em março?

Não, março não tem nenhum feriado nacional.