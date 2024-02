Aniversário do Rio de Janeiro: Por que a celebração não é feriado?

A cidade do Rio de Janeiro completa 459 anos nesta sexta-feira, 1º de março. No entanto, a época marca uma confusão muito comum entre os cariocas, pois a ocasião também pode ser celebrada em outra data.

Por mais estranho que possa parecer, a cidade maravilhosa realmente comemora seu aniversário em duas datas. A primeira em 20 de janeiro, no dia de São Sebastião, padroeiro do município. A segunda em 1º de março, por ser o dia da fundação do Rio, ocorrida em 1565.

Entenda a origem da data

Em 1º de março de 1565, ocorreu a fundação da cidade do Rio de Janeiro, que foi posteriormente designada como a capital do Brasil até a construção de Brasília.

Naquele ano, Portugal organizou uma expedição para expulsar uma colônia francesa que havia se estabelecido em uma ilha na região que, atualmente, faz parte da Baía de Guanabara. Os colonizadores criaram a cidade com o propósito de se estabelecer oficialmente no território e ter uma base de proteção contra outros rivais europeus.

Esse processo levou a um conflito entre portugueses e franceses, que ficou conhecido como Batalha das Canoas. Em 28 de fevereiro de 1565, um grupo de combatentes liderados por Estácio de Sá desembarcaram no morro do Pão de Açúcar e enfrentaram os franceses que ocupavam a região.

No dia seguinte, 1º de março, foi inaugurada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O santo ganhou também uma data comemorativa no calendário, em 20 de janeiro. A escolha também foi uma homenagem ao rei de Portugal Dom Sebastião (1554-1578).

O aniversário do Rio de Janeiro é feriado?

Embora o dia 1º de março seja a data oficial de origem da cidade, não é considerado um feriado municipal. Essa dualidade de datas históricas contribui para a confusão.

Além dos eventos históricos, a definição dos feriados também é influenciada pela legislação brasileira, que estipula um número específico de feriados em âmbito municipal.