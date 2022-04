Maior cometa já observado segue em direção à Terra; veja vídeo

Um time formado por astrônomos chineses e americanos confirmou, essa semana, que um cometa gigante, com um núcleo de 136 quilômetros de diâmetro e uma massa de 500 trilhões de toneladas, é o maior observado até hoje. A grande massa celeste, cujo tamanho equivale ao de 15 montes Everest, está seguindo em direção ao Sol, na órbita da Terra, segundo a Nasa.

Estudos indicam que ele começou sua viagem pelo universo há mais de 1 milhão de anos, partindo da Nuvem de Oort, na área mais distante do sistema solar, formada por corpos rochosos ou de gelo – acredita-se que ela seja uma espécie de berço de cometas.

Por enquanto, o Bernardinelli-Bernstein, chamado assim em homenagem aos cientistas que o identificaram, está longe da Terra. Mas, viajando a uma velocidade de 35.405 quilômetros por hora, deve ser aproximar do planeta por volta de 2031. Ele deve passar pelas órbitas de Saturno e Urano, planetas gasosos que estão entre os mais afastados do Sol. Por isso, não há motivo para pânico, dizem os astrônomos, já que o cometa não deverá entrar na atmosfera terrestre.

O cometa foi observado no Observatório Interamericano Cerro Tololo, no Chile, em 2014 – um brasileiro, o astrônomo Pedro Bernadinelli, participou da descoberta. Ele conduziu as pesquisas junto com o cientista americano Gary Bernstein, que também dá nome ao corpo celeste.

Para confirmar seu tamanho, a dupla utilizou telescópios terrestres e espaciais, incluindo Hubble. Agora, novas imagens atestaram que o Bernardinelli-Bernstein é de fato o maior cometa já registrado.