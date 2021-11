Cantor Lionel Richie assina acordo com a Universal Music

O astro da música Lionel Richie assinou um acordo de publicação global exclusivo com a Universal Music Publishing Group (UMPG), informou a empresa nesta quinta-feira.

O acordo inclui alguns dos maiores sucessos que o vencedor do Grammy compôs durante sua carreira solo, entre eles "Hello", "Dancing on the Ceiling", "Lady" and "All Night Long", entre outros.

"Como tive uma parceria com a Universal Music como artista de gravação durante quase toda a minha carreira, unir-me à família UMPG como compositor é como voltar para casa", disse Richie, de 72 anos, em um comunicado.

"Com a equipe global incrível deles, sei que minhas canções estão nas melhores mãos, e estou empolgado com o que podemos conquistar juntos".

Richie, que começou a carreira com os Commodores e se tornou um artista solo nos anos 1980, já vendeu mais de 125 milhões de discos em todo o mundo.