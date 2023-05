Ladrões roubam mais de R$ 60 mil em tênis, mas cometem erro que pode deixá-los sem nada; entenda

Três pessoas invadiram uma loja de sapatos na cidade de Huancayo, na região central do Peru, mas saíram de lá “com o pé errado”. Os ladrões conseguiram fugir com mais de 200 tênis, com valor estimado em cerca de R$ 62.760,00, segundo a BBC News.

O problema (para os assaltantes) é que todos os calçados roubados eram do pé direito. A tentativa frustrada de roubo lucrativo foi capturada pelas câmeras de segurança.

As imagens mostram os criminosos arrombando durante a noite o cadeado da veneziana da loja e usando um triciclo para levar caixas de tênis de diversas marcas.

O que diz a polícia?

O chefe de polícia local, Eduan Díaz, disse à mídia peruana: "Recolhemos evidências no local. O incomum sobre esse roubo é que apenas os sapatos do pé direito foram roubados”.

Ainda de acordo com a polícia local, com as imagens das câmeras de segurança e as impressões digitais coletadas, os policiais esperam localizar e prender os “bandidos trapalhões”.

