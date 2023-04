Gol será a primeira companhia aérea brasileira a adotar uso de tênis para colaboradores

O conforto se tornou imperativo na moda nos últimos anos, como se sabe. Mas, nem todos os dress codes em empresas foram atualizados. Até hoje, 9, por exemplo, comissárias de bordo ainda precisavam usar saltos altos em aeroportos e nos aviões. Mas, a fim de proporcionar maior conforto aos funcionários, a Gol firmou parceria com a Yuool e desenvolveu um modelo de tênis exclusivo como parte do uniforme.

O tênis tem cabedal feito 100% de garrafas pet recicladas e solado de grafeno, o que traz maior resistência ao calçado. Serão 11 mil pares de tênis distribuídos para todo o time que usa uniforme. A peça é inteiramente preta, apenas com o solado na cor laranja.

“A GOL é uma empresa inovadora, que traz em seu DNA a capacidade de ouvir seu time e se adequar às mudanças do mercado. Tomamos a decisão de buscar essa novidade para nossas Águias, em parceria com a Yuool, justamente depois que eu e o corpo executivo estivemos em algumas de nossas bases conversando com os colaboradores. Os aeroportos estão ficando mais modernos e aumentando de tamanho e o tênis trará mais leveza e comodidade nas caminhadas. E não é apenas uma opção para o nosso time de solo, mas também para a nossa tripulação, que transita por céus e terra, sempre preparados para todas as ocasiões. O calçado produzido aqui, com material reciclável, nos enche de orgulho por sermos a primeira Companhia Aérea do Brasil a adotar essa iniciativa pioneira e sustentável. Eu fiz questão de usá-los antes do lançamento e participar de todo o processo de desenvolvimento de perto”, afirma Jean Nogueira, Chief People Officer da Gol.

“Desde que a Yuool entrou no mercado, o nosso sonho é transformar o mundo em um lugar mais confortável. Hoje, todos já entendem que as pessoas trabalham melhor quando se sentem bem. Ao firmar essa parceria, abrindo a possibilidade do uso de tênis aos Colaboradores e revolucionando a cultura da vestimenta aérea, a GOL deixa sua marca na história. E é muito gratificante fazer parte dela”, diz Eduardo Rocha Abichequer, co-fundador e CEO da Yuool.

Além do novo calçado no uniforme, a empresa também anuncia que os colaboradores poderão usar piercings e mostrar as tatuagens, independentemente da função que desempenham.

O tênis dos Faria Limers

Lançada por investidores financeiros em 2017, a Yuool logo caiu nas graças dos faria limers. A turma que trabalha nas corretoras, nas fintechs e nos unicórnios instalados no Itaim, também chamado de condado, ficou encantada com os tênis felpudos da grife, a ponto de quase transformá-los em uma espécie de uniforme de trabalho.

A Yuool assinou parcerias com corretoras e startups para fazer tênis com os logotipos das empresas. A ideia partiu de Florian Hagenbuch, um dos fundadores da Loft. Ele procurou a grife brasileira para saber se ela faria uma versão com as cores e o logotipo de sua startup. Proposta aceita, arrematou 400 pares para os empregados. De lá para cá, diversas companhias, como Nubank e BTG Pactual, encomendaram lotes de tênis customizados. A velha expressão “vestir a camisa da empresa”, ao que parece, foi substituída por esta: “Calçar o tênis da empresa”. No sentido literal e no figurado.