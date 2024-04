Kylie Jenner está grávida de Timothée Chalamet? Rumor atiça a internet; veja o que sabemos

A família Kardashian tem sido o assunto do dia no X (antigo Twitter), TikTok e Instagram nesta terça-feira, 23. O motivo seria um rumor sobre Kylie Jenner: a empresária pode estar grávida de Timothée Chalamet ("Duna"), com quem mantém um relacionamento há alguns meses.

A suposição começou porque Kylie apareceu no funeral da tia, Karen Houghton, com um moletom preto, oversized, e sem maquiagem, o que é bem incomum para os eventos dos quais ela participa — até mesmo enterros. As demais Kardashians estavam, como sempre, produzidas. Também foi a primeira vez que Kylie apareceu na mídia depois de várias semanas reclusa.

Kim, Khloé, Kourtney Kardashian, Kris, Kylie e Kendall Jenner no funeral da Karen Houghton. 🕊️ pic.twitter.com/HOUeR2U7Sf — Kardashian Brasil (@kardashibrasil) April 20, 2024

Para além da foto, que levantou as suspeitas dos fãs, o rumor ganhou mais forças após declarações do comediante Daniel Tosh, em seu podcast. "Tento evitar isso, mas eu estava conversando com esse cara em uma merceria e disse 'Por que vocês estavam fechados ontem?'. Ele disse: 'bem, eu não deveria comentar sobre isso, mas 'Keeping Up With the Kardashians', o reality show, teve sua última temporada filmada aqui, ontem", disse ele.

Em seguida, ele declarou que sabia como terminaria a temporada final do programa. "Esse dono aleatório da mercearia me disse que elas alugaram a loja inteira, fecharam e, então, agiram como se estivesse fazendo compras. Esta foi a cena que, aparentemente, aconteceu: Kylie revela que está grávida de um filho de Timothée Chalamet. Que bomba!", completou.

A suspeita da gravidez não foi confirmada pela cantora ou correlatos da família.

Kylie Jenner grávida: fofoca ou realidade?

Aos 26 anos, a empresária já é mãe de Aire (2 anos) e Stormi (6 anos), filhos de seu ex-namorado, Travis Scott. Em 2023, ela assumiu o namoro com Timothée Chalamet e o acompanhou para uma série de eventos, incluindo o Globo de Ouro.

Com a repercussão que o caso tomou nas redes sociais, o TMZ, site voltado para notícia de celebridades, afirmou que fontes da produção do reality show garantiram que o casal não espera um filho, tampouco que qualquer episódio do "Keeping Up With the Kardashians" foi gravado na mercearia.

No Instagram, Kylie também apareceu recentemente tomando uma bebida alcoólica, o que pode descartar a possibilidade.

Veja os melhores memes sobre a gravidez de Kylie Jenner

não entendir... tão falando que a kylie jenner tá grávida do timothee ralapenho pq ela usou um moletom???pic.twitter.com/uelyW9v0wG — lan. está esperando o reputation tv (@spacwchild) April 23, 2024

nem ia beber hoje mas descobri que a kylie jenner ta gravida do timothee chalamet pqp vsf pic.twitter.com/eG22uDYejm — nitiv (@vitinisdumb) April 23, 2024

A noite fervorosa de sexo que fez o Timothee Chalamet engravidar a Kylie Jenner deve ter colocado fogo naquela mansão! Afinal, o Timothee tem o molho e há provas👇🏼 pic.twitter.com/mFVZeQbFI8 — Wellington Oliveira (@well_author) April 23, 2024

COMO ASSIM O TIMOTHEE ENGRAVIDOU A KYLIE JENNER E NAO EU???

pic.twitter.com/MLWmPJmvFg — fab (@fabmaximoff) April 23, 2024