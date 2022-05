Kailia Posey, do meme de "Pequenas Misses", morre aos 16 anos nos EUA

Kailia Posey, uma das estrelas do reality show Toddlers and Tiaras, ou "Pequenas Misses", morreu aos 16 anos nos Estados Unidos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 2. Kailia ficou famosa durante a série do TLC que acompanhava famílias de crianças que competiam em concursos de beleza. O reality teve sete temporadas de 2009 a 2013.

Posey começou a competir em concursos quando tinha 3 anos. Ela se tornou um meme viral depois que foi pega sorrindo de orelha a orelha durante um trecho do programa. Ela acompanhou o circuito de concursos durante toda a infância e adolescência, tendo competido mais recentemente pelo título de Miss Washington Teen USA em fevereiro.

Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Assine a EXAME.

Embora ela não tenha sido coroada vencedora da competição de fevereiro, Posey ganhou o título de Miss Lynden Teen USA no ano passado.

Em uma publicação nas redes sociais, sua mãe lamentou o ocorrido. "Não tenho palavras ou pensamentos. Uma linda menina se foi", escreveu. “Por favor, nos dê privacidade enquanto lamentamos a perda de Kailia. Meu bebê para sempre", acrescentou a mãe em luto, compartilhando uma foto de Posey durante seu baile de formatura, que ocorreu no último final de semana.

Detalhes sobre a morte não foram divulgados, mas o site de entretenimento Page Six informou que ela possivelmente foi morta em um acidente de carro em Las Vegas. No entanto, o legista do condado de Clark, em Nevada, disse ao DailyMail.com que eles não tinham registro de Posey em seu sistema.

O médico legista do condado de Whatcom, Washington, onde Posey frequenta o ensino médio, se recusou a comentar sobre sua morte.