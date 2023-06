Julho tem feriado? Confira as datas comemorativas do mês

Depois de um mês recheado de datas comemorativas — em especial das festas juninas —, o mês de julho chega um pouco menos agitado que seu antecessor. Ainda é tempo, no entanto, das festas "julinas", extensão das comemorações de São João.

Neste mês, destacam-se o Dia do Hospital (02/07), Dia Mundial do Rock (13/07) e Dia Nacional do Futebol (19/07). Julho não conta com feriados nacionais. Veja a lista completa:

Feriados e datas comemorativas de julho de 2023

1 de julho: Dia da Vacina BCG e Dia Internacional do Cooperativismo (data móvel: comemorado no primeiro sábado de julho)

2 de julho: Dia do hospital, Dia do bombeiro brasileiro e Dia da Independência da Bahia

3 de julho: Dia nacional de combate à discriminação racial

4 de julho: Dia da independência dos Estados Unidos e Dia do operador de telemarketing

5 de julho: Fundação do Exército de Salvação e Dia mundial do biquíni

6 de julho: Dia da criação do IBGE e Dia mundial dos zoonoses

7 de julho: Dia mundial do chocolate

8 de julho: Dia nacional da ciência e do pesquisador, Aniversário de Ouro Preto, Dia do panificador e Dia mundial da alergia

9 de julho: Dia da revolução constitucionalista, Dia da criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Aniversário de Boa Vista

10 de julho: Dia do engenheiro de minas, Dia mundial da lei, Dia da pizza e Dia da saúde ocular

11 de julho: Dia mundial da população

12 de julho: Dia do engenheiro florestal

13 de julho: Dia do engenheiro de saneamento, Dia do cantor, Dia mundial do rock e Dia dos compositores e cantores sertanejos

14 de julho: Dia da liberdade de pensamento, Dia do engenheiro de aquicultura, Dia do propagandista de laboratório e Dia do administrador hospitalar

15 de julho: Dia do homem, Dia nacional dos clubes, Dia mundial das habilidades dos jovens e Dia nacional do pecuarista

16 de julho: Dia do comerciante e Dia Mundial da Cobra

17 de julho: Dia de proteção às florestas, ou Dia do Curupira, e Dia mundial do emoji

18 de julho: Dia internacional de Nelson Mandela e Dia do trovador

19 de julho: Dia da caridade e Dia nacional do futebol

20 de julho: Dia do amigo e internacional da amizade, Dia da chegada do homem à Lua (1969), Dia pan-americano do engenheiro e Dia nacional do biscoito

21 de julho: Dia nacional do garimpeiro

22 de julho: Dia mundial do cérebro e Dia do cantor lírico

23 de julho: Dia do guarda rodoviário

24 de julho: Dia nacional do suinocultor

25 de julho: Dia nacional do escritor, Dia da mulher negra latina e caribenha, Dia do colono, Dia do motorista, Dia mundial de prevenção do afogamento e Dia da imigração alemã no Brasil

26 de julho: Dia dos avós, Dia nacional do arqueólogo, Dia do recepcionista e Dia mundial de proteção aos manguezais

27 de julho: Dia mundial de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço, Dia do pediatra, Dia nacional da prevenção de acidentes do trabalho e Dia do motociclista

28 de julho: Dia mundial de luta contra as hepatites virais e Dia do agricultor

29 de julho: Dia internacional do tigre

30 de julho: Dia internacional da amizade, Dia mundial contra o tráfico de pessoas e Dia do cirurgião geral

31 de julho: Dia mundial do guarda florestal

Tem feriado em julho?

O mês de julho não tem feriados. O próximo feriado nacional é comemorado no dia 7 de setembro.