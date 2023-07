Dia Mundial do Chocolate: 20 locais para provar diferentes versões do doce

Quando começamos a comer chocolate? A história do cacau nem sempre foi doce, nem veio em forma de tablete ou bombom. O produto começou a ser consumido como bebida amarga por antigas civilizações da América. O jogo virou quando o empresário inglês Joseph Storrs Fry decidiu misturar manteiga de cacau ao cacau em pó, inventando a primeira barra comestível em 1847.

A variedade ao leite surgiu alguns anos mais tarde e no século XX a fama do doce já tinha se espalhado para o mundo inteiro. Não é à toa que dedicaram um dia internacional à sobremesa: o Dia Mundial do Chocolate, celebrado hoje, 7.

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), coletados pela KPMG, a indústria de chocolates registrou, no primeiro semestre de 2022, um crescimento 11,43% na produção, se comparado ao mesmo período do ano anterior. No total, foram 370 mil toneladas, ante 332 mil produzidas em 2021. No país, o setor gera cerca de 20 mil empregos diretos.

Dos profiteroles franceses aos bombons belgas, cada país criou símbolos da confeitaria com sabor de chocolate. Para comemorar a data, preparamos uma lista de lugares na cidade com sobremesas feitas de chocolate e que são inspiradas na culinária de diferentes países.

Cafés e padarias

Mica Crafted Chocolates

A loja de chocolates de Michelles Kallas é uma fábrica aberta ao público. Os clientes podem acompanhar todo o processo de produção, desde a temperarem dos bombons – uma invenção belga e o carro-chefe da marca – até a montagem, pintura e finalização. A experiência termina na vitrine que exibe docinhos que são verdadeiras obras de arte como o de Três Chocolates (ganache branca, ganache ao leite e crocante amargo) feito com chocolate belga. Custa R$ 6,50 a unidade.

Hoje, 7, cada cliente que visitar a loja, ao longo do dia, ganhará uma unidade do bombom de caramelo, best-seller da marca, totalmente gratuito. Ao todo, mais de 60 quilos de chocolate serão transformados em cerca de 5 mil bombons.

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 1199 – Pinheiros. Telefone: 11 99379-1200. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 18h. Domingo, das 12h às 18h.

Gâteux À Croquer

O atelier de doces franceses da confeiteira Ana Stela Bittencourt tem no seu portfolio de doces algumas joias como o Gâteau Tante Andrée (R$ 150 a R$ 288). Trata-se de uma versão do tradicional moelleux au chocolat, que é como os franceses chamam um bolo de interior bem cremoso e sabor intenso de cacau.

Serviço: Encomendas: @gateauacroquer | WhatsApp: (11) 99227-3117.

Red Coffee

A cafeteria dedica da um bom brunch e a cafés especiais tem no seu cardápio o Brownie de Amêndoas que pode ser recheado com brigadeiro de café, doce de leite e avelã (R$ 18). A sobremesa é vendida tanto na unidade da Boa Vista, como na sua filial de Pinheiros e é perfeita para acompanhar um dos cafés especiais da casa.

Serviço: Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 416 – Alto da Boa Vista – Rua Francisco Leitão, 120 - Pinheiros.

St Chico

A padaria artesanal tem diversas opções para os apaixonados por chocolate. Caso da Torta Oreo, feita com massa sucré, ganache de chocolate meio amargo, finalizado com bolacha Oreo (R$ 18,50).

Serviço: R. Fernão Dias, 461 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 97280-9010 | Endereço: | @st.chico

Nouzin

Quem quer aproveitar em grande estilo o dia do chocolate e combinar com um café coado bem feitinho, a casa dedicada a brunch tem como opção a Torta gelada de Brownie, com mousse de chocolate, caramelo salgado e pé de moleque (R$ 20).

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204 – Fone: (11) 3816-0210 – Whatsapp (11) 97504-2201 | horário de segunda a domingo das 9h às 18h.

Vila Anália Pâtisserie

A premiada doceria com duas unidades na cidade (no complexo gastronômico Vila Anália e no Shopping Jardim Anália Franco) é o lugar onde chef-confeiteiro Pedro Frade oferece criações que dão água na boca. A Entremet, sobremesa de origem francesa, de cacau (R$ 34) é um dos destaques da vitrine. Criada com biscuit de chocolate, musse de chocolate meio amargo e creme de chocolate ao leite, é produzida na forma de uma amêndoa de cacau.

Serviço: Rua: Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco.Horário: Segunda a sábado, das 12h às 00h. Domingo das 12h às 22h.

Mag Market

Sucesso da casa bolo de chocolate (R$33) do Mag Market, boulangerie de inspiração francesa da chef Tássia Magalhães, se destaca entre as diversas opções com chocolate oferecidas pela casa no Itaim Bibi.

Serviço: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 433 – Itaim Bibi. Telefone para encomendas: (11) 99886-2384

Pedidos pelo e-mail pedidos@magmarket.com.br ou pelo site https://mag-market.goomer.app/.

Café Zinn

Em homenagem a esse dia, o Café Zinn oferecerá 20% de desconto no valor de quatro de seus produtos que levam chocolate em sua receita. São eles: brownie de chocolate (R$ 8), panqueca com brigadeiro cremoso, finalizada com morango e blueberry (R$ 23), chocolate quente feito com cacau 50%, canela, açúcar mascavo, creme de leite e leite vaporizado.(R$ ) e o tão famoso, bolo zinn delírio (R$ 18).

A promoção é valida nas três lojas Café Zinn (Haddock Lobo, Shopping Iguatemi e Shopping Leblon) durante todo o horário de funcionamento delas no dia 07 de julho (sexta-feira).

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1574. Seg à seg 8hàs 20h. Shopping Iguatemi: Av. Brg. Faria Lima, 2232 -Piso Térreo. Seg à Seg, das 10h às 22h e Shopping Leblon: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Piso 0

Seg à Seg, das 10h às 22h.

Restaurantes

Amazo

O restaurante peruano comandado pelo chef Enrique Paredes tem como sugestão de sobremesa o Chocolate Vezes 4 – são quatro texturas de chocolate, gelato amargo, mousse e pó de cacau 100%, calda de chocolate expreso (R$ 48)

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321. De terça a sexta das 12h às 15h:30, sábado e domingo das 12h às 18h e quinta a sábado das 19h às 23h.

La Braciera

Se pizza já é boa, imagine de chocolate. Foi assim que nasceu a queridinha do menu da pizzaria La Braciera: Brownie do Luiz & Lindt, que tem a base recheada com Nutella, chocolate Lindt ao leite, coberto com pedaços do genuíno brownie do Luiz (individual R$ 60 / grande R$ 90).

Serviço: Alameda Lorena, 1040 – Jardins.

Hospedaria

O chef Fellipe Zanuto oferece como sugestão para os chocólatras o imbatível mousse de chocolate 70% servido com farofinha de cacau 100% (R$ 29).

Serviço: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo/SP - Fone: (11) 2291-5629 | horário de segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h - Delivery e Retirada 2291.5629.

Avo

O restaurante que serve brunch e delicias saudáveis durante todo o dia da semana tem uma sobremesa de chocolate vegana. A Torta Cookie leva na massa chocolate e é recheada com o próprio e servido com calda (R$ 39).

Serviço: Rua Aspicuelta, 30 - Vila Madalena | Horário de funcionamento: Segunda a domingo, das 8h às 19h.

Grupo Fasano

Por causa da alta procura por fondue, as casas Parigi, Nonno Ruggero e o Caffè do Emporio Fasano retornaram com a famosa receita de chocolate (R$ 240) para a temporada de outono-inverno de 2023. É servida com frutas frescas como morangos, uvas e rodelas de banana.

Serviço: Rua Bela Cintra, 2.245 - Jardins. Telefone: (11) 3896-4300. De segunda a sábado, das 7h30 às 21h, e aos domingos e feriados, das 9h às 19h. PARIGI: Rua Amauri, 275 – Itaim-Bibi. Telefone: (11) 11 3167-1575. NONNO RUGGERO: Rua Vittorio Fasano, 88 – 1º andar – Jardim Paulista

Telefone: (11) 11 3896-4000

La Guapa

Conhecida pelas deliciosas empanadas, a marca da chef e apresentadora Paola Carosella e do sócio Benny Goldenberg também oferece delícias açucaradas com chocolate que valem a pena. Um destaque para o Tabletón (R$ 24,20), sobremesa de massas finas e crocantes com raspas de laranja e limão-siciliano intercaladas com muito doce de leite argentino e polvilhada com quantidade generosa de cacau. É servido com chatilly de cachaça e baunilha.

Serviço: Site http://www.laguapa.com.br/

Merci

No complexo gastronômico Vila Anália, a França é representada pelo restaurante Merci. No cardápio, entre as sobremesas francesas estão os Profiteroles (R$ 34) com sorvete de baunilha e pedaços de avelãs tostadas que podem ser regados por uma deliciosa calda de chocolate servida à parte.

Endereço: Rua Eleonora Cintra, 46 – Jardim Anália Franco

Telefone: 11 2673-5378

Horário: Segunda e terça, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Sexta, das 12h às 16h e das 18h30 à 00h. Sábado, das 12h à 00h. Domingo, das 12h às 22h.

Cartões de crédito e débito: Todos

Reservas: https://linktr.ee/grupovilaanalia

Mii Rooftop

No terraço do complexo gastronômico Vila Anália, o restaurante de cozinha mediterrânea serve uma belíssima sobremesa de cremoso de chocolate, gelato de pistache e finíssimos crocantes de massa filo (R$ 43). A composição agrada não só ao paladar, mas também aos olhos.

Serviço: Rua Eleonora Cintra, 46 – Jardim Anália Franco. Telefone: 11 2673-5378. Horário: Segunda e terça, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Sexta, das 12h às 16h e das 18h30 à 00h. Sábado, das 12h à 00h. Domingo, das 12h às 22h.

Modern Mamma Osteria

Os chefs Paulo Barros e Salvatore Loi tem uma sobremesa no seu menu para quem não quer terminar uma refeição sem experimentar algo super recheado com chocolate: a Torta de Chocolate 70% ao Bourbon com crocante de avelã e sorvete de baunilha (R$ 36).

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi. SP. Tel.: (11) 930838387. Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros. Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e Domingo, das 12 às 21h.

Capim Santo

Criação da Chef Morena Leite para o restaurante Capim Santo, a trilogia de chocolate (R$ 35) é um mix de técnicas e texturas de chocolate meio amargo e ao leite, a sobremesa perfeita para os chocólatras.

Serviço: Avenida Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano. Tel: 11 3032-2277 | Whatsapp: 11 98189-0082.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h às 18h.

Nelita

No Nelita, restaurante italiano contemporâneo de Tássia Magalhães, as sobremesas também refletem a delicadeza da gastronomia da chef. A criação de Tássia é uma torta de chocolate, sem farinha de trigo, servida com ganache de chocolate meio amargo, ganache de capim santo, crumble de chocolate e telha de leite (R$ 47).

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros. Horário de Funcionamento: Terça a sexta das 19h às 22h. Sábado 12h às 17h e das 19h às 22h e domingo das 12h às 17h.

Nonna Rosa

Para quem ama chocolate, o restaurante italiano Nonna Rosa que tem sob o comando da cozinha o chef Gabriel Marques, oferece para seus clientes o Pane al Cioccolato - Pão de Chocolate Caseiro morno, gelato de vanilla e ganache (R$ 38).

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone: (11) 2369-5542 | horário de segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h.