Jessie J se apresenta em SP nesta terça e ingressos ainda estão disponíveis; veja onde comprar

Dona das canções 'Price Tag' e 'Domino', a cantora Jessie J vai se apresentar nesta terça-feira, 30, no Espaço Unimed, em São Paulo. Embora muitos fãs pensem que é tarde demais para assistir ao show, ainda há oportunidades, pois alguns ingressos continuam disponíveis.

Em São Paulo, o show terá a abertura da cantora Lauren Jauregui, ex-integrante do Fifth Harmony. Ambas as artistas já estão no Brasil e foram recebidas pelos fãs no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, na segunda-feira, 29.

Após a apresentação em São Paulo, Jessie J segue para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, ela se apresentará na próxima quinta-feira, 2, no Vivo Rio, onde os ingressos também estão disponíveis.

Jessie J é conhecida por sucessos como "Price Tag", "Flashlight" e "Domino" e já colaborou com artistas como Ariana Grande e Nicki Minaj. Sua última visita ao Brasil foi em 2022, quando se apresentou no Rock in Rio e realizou um show solo em São Paulo.

Quais ingressos estão disponíveis?

De acordo com o site da T4F, empresa responsável pelas vendas,ainda há disponibilidade de ingressos para Pista Premium, Pista, Camarotes A e B, e Mezanino. Veja os preços a seguir: