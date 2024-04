Para além da gastronomia, conheça as trilhas sonoras de restaurantes paulistanos

Quem nunca se encantou com a música ambiente de um bar ou restaurante? Muitas vezes elemento esquecido, a música pode ser fundamental na hora de proporcionar uma boa experiência ao cliente, principalmente àqueles que passam longos períodos no mesmo espaço.

A escolha musical também ajuda a consolidar a identidade da marca. Abaixo, listamos bares, restaurantes e até uma confeitaria que se preocupam com a trilha sonora e criaram listas públicas na plataforma Spotify para que os fãs da marca também possam curtir a curadoria em casa.

Astor

Templo da coquetelaria clássica, o bar tem uma seleção afiada de rock, folk rock, jazz e soul chamada Astor Mood na plataforma para acompanhar bons momentos — e boas bebidas. A casa sugere, em publicações no Instagram da marca, drinques combinados às faixas. Por exemplo, o hit Let’s Get It On, de Marvin Gaye, vai bem com o Golden Fizz (Astor gin, xarope de elder flower e cambuci; R$ 44) e New Sensations, de Lou Reed, com o Ginger Negroni (R$ 44), feito com gin, Campari, vermute tinto e ginger beer.

Serviço: Rua Delfina, 163/ Vila Madalena. Telefone: (11) 5555-2351. Horário de funcionamento: Segunda-feira: das 12h às 23h. Terça e quarta-feira: das 12h à 0h. Quinta-feira: das 12h à 1h. Sexta-feira e sábado: das 12h às 2h.

Cristal Casamia

O restaurante aconchegante de culinária italiana e ibérica conhecido pelas pizzas de massas fininhas aposta em uma curadoria musical eclética dividida em três playlists. As músicas de gêneros e idiomas diversos são tranquilas, selecionadas para acompanhar uma refeição relaxante. Aparecem por lá Coffee, da dupla americana de pop eletrônico Sylvan Esso, e Porquoi pas, do francês Miel De Montagne.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 234 – Pinheiros. Telefone: 11 94398-3778. Horário de funcionamento: terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta, sábado e domingo, das 12h às 23h.

Flakes

Muito pop nacional e internacional predomina as caixas de som das unidades paulistas da confeitaria queridinha do Instagram, sintonizadas na playlist Flakes São Paulo. Algumas divas que aparecem no setlist são Taylor Swift, Lana Del Rey, Lady Gaga e Britney Spears, que já republicou um dos ovos de Páscoa recheado de brigadeiro da marca em seu perfil pessoal, que, na época, foi rebatizado em homenagem à cantora como “Ovo Popstar”.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga 1192, Itaim-Bibi. Edifício Iguatemi. Telefone: (11) 91326-3003

Horário de funcionamento: Todos os dias das 11h30 às 20h.

Gero Panini

A lista de músicas do endereço moderninho do Grupo Fasano tem curadoria do DJ Paulo Boghosian. Para acompanhar os diversos sanduíches italianos, o setlist “Fasano Gero Panini” inclui muito rock e indie e um toque de R&B e soul. Os hits vão de You Know I’m No Good, de Amy Winehouse, a Another One Bites The Dust, do Queen.

Serviço: Rua Iguatemi, s/n – Itaim-bibi. Telefone:(11) 3168-2494. Horário: De segunda a sexta das 12h às 15h e 19h às 22h. Sábado 14h às 22h e Domingo 12h às 19h.

Pirajá

O bar mais carioca de São Paulo não poderia ter uma lista musical que não fosse recheada de samba para curtir bebendo um chope ou caipirinha. A compilação Pirajá Esquina Carioca – Uma Noite com a Raiz do Samba destaca artistas como Dona Ivone Lara, Luiz Carlos da Vila e Moacyr Luz, que escolheu a unidade da marca localizada na Faria Lima para gravar o DVD Moacyr Luz & Samba do Trabalhador em 2017.

Serviço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64. Telefone: (11) 3815-6881. Horário: Segunda e Terça - das 12h às 23h. Quarta das 12h às 00h. Quinta das 12h às 01h. Sexta e Sábado das 12h às 2h. Domingo - das 12h às 19h.

Subastor

Muito rock undergroud e alternativo e um pouco de jazz permeiam a playlist do bar speakeasy listado no renomado ranking The World’s 50 Best Bar. Espere ouvir por lá Radiohead, Alabama Shakes e James Brown. A seleção combina com os coquetéis autorais da carta, incluindo o breu Branco (R$ 55), feito com o uísque Bourbon, vermute bianco Astor, resina da planta Breu Branco e bitter de alcachofra.

Serviço: Rua Delfina, 163/ Vila Madalena. Telefone: (11) 5555-2351. Horário de funcionamento: Quarta a sexta-feira, das 17h30 à 0h. Quinta-feira, das 17h30 à 1h. Sexta e Sábado, das 18h às 2h.