Jessie J virá ao Brasil para shows em São Paulo e no Rio de Janeiro; veja datas e ingressos

A cantora britânica Jessie J está de volta ao Brasil este ano para dois shows: em São Paulo, no dia 30 de abril, e no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio. A informação foi divulgada pela produtora Time For Fun na manhã desta quinta-feira.

Em São Paulo, no Espaço Unimed, a cantora Lauren Jauregui será a responsável pelo show de abertura. A última vez que Jessie J se apresentou em solo brasileiro foi no Rock in Rio 2022, no palco Sunset.

A venda de ingressos para o show de Jessie J em São Paulo já está em andamento e pode ser encontrada no site da Tickets For Fun (com taxa) e na bilheteria do Teatro Renault (sem taxa).

Para o show no Rio de Janeiro, a venda geral de ingressos começará na segunda-feira, às 10h. Até às 10h de sábado, somente os clientes Vivo Valoriza terão direito à pré-venda exclusiva, que também está disponível no site (com taxa) e na bilheteria do Vivo Rio (sem taxa).