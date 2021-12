Jeff Bezos acredita em alienígenas? Veja 4 previsões dele sobre o futuro

Você acredita em alienígenas? O bilionário Jeff Bezos confessou que acredita na existência de seres extraterrestres, mas garantiu que eles não têm intersere em nos visitar. Além disso, o fundador da Amazon compartilhou quatro previsões sobre o futuro da humanidade na Terra — ou fora dela.

"Como pode não haver alienígenas? Existem tantas estrelas apenas nesta galáxia, e tantas galáxias, que as chances de sermos a única vida inteligente no universo parecem pequenas para mim", disse o segundo homem mais rico do mundo.

Ao ser questionado sobre a possibilidade dos alienígenas visitarem a Terra, Bezos disse que duvida muito. Ele explicou que os seres provavelmente são muito avançados e não estão interessados ​​no sistema solar. “Eu acho que saberíamos se eles tivessem. Mas eles estão lá fora? Provavelmente", disse.

Em evento nos Estados Unidos, o fundador e CEO da Blue Origin também disse que imagina humanos vivendo fora da Terra em naves espaciais e que a Terra se tornará um destino de férias. Confira outras previsões de Bezos:

1. Atividade industrial no espaço

“Este planeta é tão pequeno que se quisermos continuar crescendo como civilização, usando mais energia, muito disso no futuro terá que ser feito fora do planeta”, disse o empresário.

Bezos explicou que será necessário construir usinas de energia no espaço para atender às crescentes necessidades da humanidade. No entanto, ele acredita que a maior parte dessa energia será consumida no próprio espaço antes de chegar ao planeta. Ele também defende que as fábricas e tudo que gera poluição serão enviados para fora da Terra.

2. Naves espaciais

Enquanto Elon Musk já vendeu todas as suas casas para colonizar Marte, Jeff Bezos acha que tornar um planeta habitável é "muito complicado". Para ele, o mais viável é construir gigantescas colônias flutuantes no espaço. Bezos disse que essas naves teriam uma forma cilíndrica para criar gravidade artificial ao girar.

O fundador da Amazon disse que essas colônias "não serão como estações espaciais internacionais", mas que seu ambiente replicaria as condições da Terra, com vegetação e animais abundantes. Além disso, eles estarão localizados bem próximos ao nosso planeta, caso queiramos voltar.

3. Humanidade fora da Terra

Segundo o magnata, a população mundial continuará a crescer e ele prevê que milhões de indivíduos se mudarão para as colônias. “A maioria ou muitos dos humanos vão nascer no espaço. Será sua primeira casa. Lá eles vão nascer, viver e desenvolver suas profissões”, explicou.

4. Férias na Terra

O criador de Blue Origin deixou claro que todo o seu projeto visa salvar o planeta, mandando seus habitantes para o espaço. Mas, como mencionamos, ele também pensa em voltar de vez em quando, por isso acredita que as pessoas do futuro visitarão a Terra como hoje você visita o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos.