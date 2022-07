Instagram vai mostrar quem visitou seu perfil? Entenda o rumor

Um rumor de que o Instagram mostraria quem visitou o seu perfil viralizou nos últimos dias. Isso por conta de um print de um celular, em inglês, que mostrava um número de acessos a um perfil aleatório.

Após o vazamento da imagem, muitos se questionaram se na próxima atualização do Instagram a função estaria disponível. Atualmente apenas o Linkedin possui essa utilidade, mostrando quem e quantas pessoas visitaram seu perfil.

Instagram irá mostrar quem visitou seu perfil?

Apesar da foto ter viralizado nas redes sociais, ela não passa de uma montagem. No print, é possível identificar que a fonte da frase "visited your profile", é diferente da usada originalmente pela rede social em "liked your story".

A Meta, empresa na qual pertence o Instagram, não se posicionou oficialmente sobre o assunto.

