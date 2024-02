Influenciadora resgata conta de MSN em vídeo viral no TikTok; veja como acessar

Quem não se lembra do famoso MSN? A rede social que marcou uma geração voltou a tona nesta segunda-feira, 19, após um um vídeo viralizar no TikTok. A publicação, feita pela influenciadora Anna Carolina Davila, resgata a sua conta do Messenger em um notebook de 2010.

No vídeo, Anna conversa com seu marido na rede social, relembrando os icônicos status, frases que ficam no subnick da conta. Ela também utiliza o "chamar a atenção", em que a pessoa aciona um comando para tremer a tela de quem está conversando.

Veja o vídeo:

A publicação surpreendeu os internautas que ficaram esperando um possível retorno da plataforma. O MSN nasceu em 1999 e foi febre entre os jovens nos anos 2000.

As atividades do MSN foram encerradas de forma definitiva pelo Messenger em 2014. A influenciadora utilizou a “MSN Escargot”, ferramenta criada por desenvolvedores independentes para relebrar a rede social.

Como acessar o MSN em 2024?