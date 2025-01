Incêndios em Los Angeles mudam calendário de premiações de Hollywood

O incêndio florestal que destruiu ​​prédios e provocou pânico no subúrbio de Los Angeles na terça-feira, 7, já começou a alterar o calendário das premiações de Hollywood. E teve um impacto a mais na divulgação de "Ainda Estou Aqui", que segue em campanha ativa para uma vaga no Oscar.

Moradores assustados abandonaram seus carros em uma das únicas estradas de entrada e saída da área de luxo de Pacific Palisades, fugindo a pé das chamas que engolfavam uma área repleta de casas multimilionárias nas montanhas de Santa Monica. Em resposta ao incidente, os organizadores do Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) adiou a divulgação dos indicados, que seria originalmente publicada nesta quarta-feira, 8.

"Aumentando a cautela para a segurança de nossos apresentadores, convidados e funcionários, o anúncio presencial e ao vivo das nomeações para o 31º SAG Awards foi cancelado devido aos incêndios florestais e às condições adversas de vento em Los Angeles. Os nomeados serão divulgados amanhã, às 7h30 do horário do Pacífico (12h30, no horário de Brasília), via comunicado à imprensa e site do SAG. Estamos ansiosos para celebrar esses atores incríveis e seu trabalho na cerimônia do SAG Awards, no dia 23 de fevereiro. Enquanto isso, pedimos a todos que permaneçam seguros", informou o perfil da premiação nas redes sociais.

Também nesta quarta-feira, 8, à noite, "Ainda Estou Aqui" teria uma sessão especial apresentada por Guillermo del Toro ("A Forma da Água"), com a presença de Fernanda Torres e Walter Salles, além de parte dos votantes do Oscar. O evento foi cancelado. Segundo reportagem do The Hollywood Reporter, a decisão foi tomada pela Sony Pictures, distribuidora do filme, e não foi remarcada até o fechamento desta matéria. Del Toro foi obrigado a deixar a própria residência, temporariamente, por segurança.

Destruição em Los Angeles

Os bombeiros usaram escavadeiras para empurrar dezenas de veículos — incluindo modelos de luxo, como BMWs, Teslas e Mercedes — para um lado, deixando muitos amassados ​​e com seus alarmes tocando ao mesmo tempo.

Celebridades como Mark Hamill, Spencer Pratt e Heidi Montag, além dos filhos de Travis Barker, foram todos retirados de suas casas na região, que é lar de estrelas como Ben Affleck, Tom Hanks e Steven Spielberg. Reese Witherspoon, Adam Sandler, Steve Guttenberg e Michael Keaton também estão entre os moradores da área ameaçada, de acordo com a imprensa internacional.

Pelo X, o ator James Woods mostrou aos seguidores um vídeo enviado por um vizinho que deixou o subúrbio de Los Angeles em meio às chamas.

De acordo com o TMZ, a mansão em que o astro do reality show "The Hill" Spencer Pratt vivia com a mulher, Heidi Montag, e os filhos foi destruída pelo incêndio. A família conseguiu deixar o local em segurança.

A chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, disse que, apesar da evacuação caótica, não houve relatos até o momento de mortos ou feridos. Cerca de 30 mil pessoas estão sob ordem de evacuação em meio ao incêndio florestal, informaram as autoridades nesta terça-feira.

O incêndio já destruiu mais de 500 hectares de Pacific Palisades, uma luxuosa comunidade aos pés das montanhas de Santa Mônica, na costa oeste dos Estados Unidos.