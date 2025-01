Incêndios florestais da Califórnia são visíveis para passageiros pousando em Los Angeles; veja vídeo

Uma passageira de um voo da Southwest Airlines capturou uma cena dramática na noite desta quarta-feira (tarde em Brasília) durante sua viagem de Salt Lake City para o Aeroporto Internacional de Los Angeles.

A filmagem feita por Shelby Kidman por volta das 18h (horário local) mostra as chamas intensas que assolam a região de Pacific Palisades, uma região conhecida por abrigar mansões de celebridades de Hollywood.

View of the #PalisadesFire from my flight coming into lax pic.twitter.com/SwgbO7Tdrk — shelby (@ShelbyKidman) January 8, 2025

Os incêndios florestais de rápida propagação se alastraram por diversas regiões da cidade entre a noite de terça e esta quarta, forçando o governo da Califórnia a decretar estado de emergência. Cerca de 80 mil pessoas estão sob ordem de retirada e 1,4 mil bombeiros foram mobilizados para conter as chamas, que varreram uma área estimada em 1,8 mil hectares, segundo autoridades, incluindo uma região conhecida por abrigar mansões de celebridades de Hollywood.

Os principais focos de incêndio foram identificados em lados opostos de Los Angeles: a oeste, em Pacific Palisades, e a leste, em Eaton Canyon, perto de Pasadena, a 6ª maior cidade da Califórnia, no sopé das Montanhas São Gabriel. Há ainda um terceiro foco ao norte, perto do Vale São Fernando. Um quarto incêndio, muito menor, foi relatado nesta quarta-feira no condado de Riverside, a cerca de 97 km a sudeste de Los Angeles

Moradores das áreas afetadas, incluindo o veterano ator de Hollywood James Wood, publicaram nas redes sociais imagens que mostram a destruição provocada pelas chamas e as cenas caóticas da retirada. Em várias das imagens, o céu aparece alaranjado por causa das chamas. Outras mostram construções engolidas pelo fogo e o trabalho de equipes de emergência. Autoridades alertaram sobre as perdas devastadoras que as chamas devem provocar.

"O comportamento extremo do fogo (...) continua desafiando os esforços de combate ao incêndio em Palisades", informou m boletim do Departamento do Corpo de Bombeiros de Los Angeles nesta quinta-feira, acrescentando que rajadas de vento de até 95 km/h estão previstas para continuar a atingir a região ao longo do dia.

Com as chamas ainda fora de controle, os danos provocados pelos incêndios são parciais. Mais de 10 mil casas estavam sob ameaça do fogo, segundo uma atualização das equipes de segurança durante a madrugada, enquanto cerca de 200 mil pessoas ficaram sem acesso a energia elétrica apenas em Los Angeles.

A cidade de Malibu, a oeste de Los Angeles, informou aos seus moradores, por meio de postagem nas redes sociais, para "se prepararem para se retirar rapidamente se as condições do incêndio piorarem", acrescentando que pessoas que necessitassem de mais tempo para se locomover ou que tivessem animais de estimação ou criação o fizessem antecipadamente.

Em Palisades, moradores relataram dificuldades para se retirar da região, que tem ruas pequenas por sua geografia montanhosa, ligando a uma via principal. A situação piorou depois que moradores abandonaram seus carros enquanto escapavam das chamas a pé.

Bombeiros usaram escavadeiras para empurrar dezenas de veículos – incluindo modelos caros como BMWs, Teslas e Mercedes – para o lado, deixando muitos amassados e com os alarmes disparados. Algumas celebridades postaram comentários e fotos nas redes sociais.

"Quando chegamos ao fundo da colina, a cerca de dois ou três quilômetros, havia chamas dos dois lados da estrada, e ficou congestionado", descreveu Kelsey Trainor, que se retirou de Palisades entre terça e quarta. "Ninguém sabia o que fazer. Todos estavam buzinando. Havia chamas ao redor. Eu vi pessoas andando com malas, com seus cachorros, crianças. Uma mulher idosa estava muito visivelmente angustiada e chorando".

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de bandeira vermelha que se estendem da costa central da Califórnia até a fronteira EUA-México. Beverly Hills, Hollywood Hills, Malibu e o densamente povoado Vale de San Fernando estão enfrentando uma "situação particularmente perigosa" — o nível de alerta de incêndio mais severo. Todas as escolas no distrito escolar público de Santa Monica e Malibu, e no distrito escolar unificado de Pasadena estarão fechadas na quarta-feira.