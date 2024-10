Três exposições celebram Tarsila do Amaral e Cildo Meireles

Tarsila em Paris

Segunda Classe: quadro pintado por Tarsila do Amaral em 1933 (Romulo Fialdini/Divulgação)

O entusiasmo por Tarsila do Amaral ressurgiu após a descoberta da obra de arte Paisagem 1925, guardada havia décadas no Líbano. Agora uma coletânea de obras da artista modernista será exibida pela primeira vez na França.

Até 5 de fevereiro de 2025, o Museu de Luxemburgo recebe 150 obras de Tarsila para a mostra Painting Modern Brazil.

Depois, a exposição continuará na Europa, e será apresentada no Museu Guggenheim, em Bilbao, na Espanha, de 28 de fevereiro a 8 de junho de 2025.

Tarsila do Amaral — Painting modern Brazil | Museu de Luxemburgo | 19 Rue de Vaugirard, Paris, Até 5 de fevereiro de 2025

ARTE

Duas vezes Cildo Meireles

Obra de Meireles: mais de 60 anos de carreira (Galeria Luisa Strina/Divulgação)

Em São Paulo, as galerias Luisa Strina e Galatea apresentam duas exposições com obras inéditas de Cildo Meireles

Após cinco anos sem uma grande exposição no Brasil, Cildo Meireles terá seu trabalho exposto em duas mostras individuais em São Paulo, nas galerias Luisa Strina e Galatea. A primeira apresenta Uma e Algumas Cadeiras/Camuflagens, com obras inéditas que exploram temas como o vazio e a dissolução de objetos, com destaque ­para a instalação Uma e Sete Cadeiras, onde variações de uma cadeira são construídas com materiais diversos. A série Camuflagem também integra a exposição, trazendo objetos cotidianos como cadeiras e guarda-sóis pintados, em homenagem a artistas como Jasper Johns e Volpi.

Do outro lado da Rua Padre João Manuel, a Galatea exibe Cildo Meireles: Desenhos, 1964-1977, uma seleção de desenhos que evidenciam um lado menos conhecido do artista. A mostra traz criações com cenas de interiores, formas orgânicas e rabiscos. As obras refletem a prática de Meireles nesse campo artístico.

“Trazer ao público uma seleção generosa de desenhos de Cildo Meireles é tornar visível e acessível a prática mais onipresente na trajetória de mais de 60 anos do artista”, diz o curador Diego Matos, que assina o texto crítico de ambas as exposições.

Cildo Meireles: uma e algumas cadeiras/Camuflagens | Galeria Luisa Strina, Rua Padre João Manuel, 755 — Cerqueira César, São Paulo–SP, Até 30 de novembro

Cildo Meireles: desenhos, 1964-1977 | Galatea, Rua Padre João Manuel, 808 — Jardins, São Paulo–SP, Até 1o de novembro