Gilberto Gil anuncia show extra de última turnê, no Rio: veja quando começa a pré-venda de ingressos

Gilberto Gil confirmou nesta quarta-feira, 9 de abril, uma nova apresentação da turnê "Tempo Rei", sua despedida oficial dos palcos, no Rio de Janeiro.

Depois de esgotar quatro noites na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, o artista retorna ao local no dia 25 de outubro, para um show extra que promete encerrar com chave de ouro sua trajetória nos palcos cariocas.

Como comprar ingressos?

A pré-venda exclusiva para clientes Ourocard Visa, do Banco do Brasil, começa às 10h desta quinta-feira (10) e segue até domingo (13), também às 10h. A venda para o público geral será aberta na segunda-feira (14), ao meio-dia, por meio do site da Eventim.

Os ingressos variam de R$ 228 (cadeira superior 3, com 1kg de alimento) até R$ 980 (pacote VIP esotérico, inteira). Clientes com acesso à pré-venda contam com 30% de desconto.

Além do novo show em outubro, a turnê ainda passa pelo Rio no primeiro semestre. Gilberto Gil se apresenta na Marina da Glória nos dias 31 de maio (com ingressos esgotados) e 1º de junho, com entradas ainda disponíveis para a pista premium, custando entre R$ 414 (com 1kg de alimento) e R$ 690 (inteira).