Gato ou onça? Felino de estimação é confundido com jaguatirica em BH

Na noite desta terça-feira, 10, uma gata foi resgatada após ter sido confundida com uma jaguatirica e solta em uma mata em Belo Horizonte.

Na madrugada de segunda para terça, o Corpo de Bombeiros foi acionado após moradores de um condomínio do bairro Belvedere identificarem uma "pequena onça" vagando pelo térreo há dois dias.

Segundo o G1, ela foi descrita pelos condôminos como "agressiva" e "não apresentava evidências de que poderia ser de estimação". Ao chegar, os bombeiros perceberam que não se tratava de uma onça, mas descreveram o animal como um "gato-do-mato".

Valor do gato é de R$ 7 mil

Eles capturaram o felino com uma rede e o liberaram em uma mata nas proximidades. Mas, na verdade, o bicho era Massinha, uma gata de estimação da raça bengal, avaliada em R$ 7 mil.

Ao perceber a confusão, o dono Rodrigo Calil e membros da ONG Grupo de Resgate Animal se reuniram para tentar encontrar Massinha. Eventualmente, eles conseguiram achar a gata com ajuda de uma câmera térmica.

"Ela deveria ter sido levada para o Ibama e passado, no mínimo, por uma microchipagem porque ela tem um microchip com todos os meus dados", disse o dono ao G1. "Foi um dia surreal, um dia que fiquei indignado com vários erros sucessivos, um dia de exaustão."

"O animal foi capturado de forma segura e solto em local mais afastado de tal perímetro urbanizado conforme o protocolo padrão para ocorrências envolvendo animais silvestres. Ainda de acordo com os bombeiros, não havia coleira ou outra identificação visível", disse o Corpo de Bombeiros em nota.

