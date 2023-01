Greve de ônibus em BH: motoristas convocam paralisação nesta segunda-feira

Motoristas de ônibus de Belo Horizonte estão em greve desde a 0h desta segunda-feira, 16. A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH). Apenas 30% dos coletivos estão circulando nesta manhã na capital mineira, conforme a entidade.

Na sexta-feira, dia 13, a diretoria do sindicato convocou os trabalhadores do transporte coletivo de Belo Horizonte para a greve da categoria que cobra reajuste salarial e aumento de 30 minutos no intervalo de repouso.

"Vale ressaltar que o STTRBH já tinha convocado a greve para o dia 26 de dezembro. Entretanto, acatando uma determinação do Tribunal de Justiça (TJ), o movimento foi suspenso para uma nova tentativa de negociação. Porém, o SETRA-BH (sindicato patronal) não avançou nas discussões e praticamente decretou o impasse, não restando outro caminho para entidade", afirmou em comunicado.

Para amenizar os transtornos na cidade, o Metrô de BH também terá reforço na operação para atender a demanda de passageiros vindos do sistema de ônibus.

Procurada pela reportagem, a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) não havia se manifestado até a publicação desta matéria. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) também se pronunciou. O espaço está aberto para manifestações.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.