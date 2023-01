Globo de Ouro 2023: veja os filmes e séries vencedores desta edição

A 80ª edição do Globo de Ouro aconteceu nesta terça-feira, 10. Um dos ''preparativos do Oscar'' — pelo menos no que tange a antecipação dos filmes premiados —, o Globo de Ouro premia os conteúdos audiovisuais de maior relevância do último ano.

Neste ano, as plataformas de streaming dispararam com títulos indicados. Netflix e HBO Max são as que mais receberam indicações, com 14 títulos cada uma. As grandes revelações da noite foram o filme "Os Banshees de Inisherin" e a série de comédia "Abbot Elementary". Cada um levou três prêmios ao todo.



Veja a lista dos vencedores do Globo de Ouro em 2023:

Filmes

Melhor drama

Avatar: O Caminho da Água

Elvis

Os Fabelmans

Tar

Top Gun: Maverick

Melhor atriz de drama

Cate Blanchett, Tár

Olivia Colman, Império da Luz

Viola Davis, A Mulher Rei

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, Os Fabelmans

Melhor ator de drama

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Hugh Jackman, The Son

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Inspection

Melhor filme de comédia ou musical