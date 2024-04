Funcionária se demite no momento em que descobre como era feita limpeza em hotel

Em um vídeo no TikTok, a norte-americana conhecida na plataforma como Laugh Track falou sobre sua experiência como faxineira em um hotel. De acordo com ela, no vídeo, uma situação ligada à forma como era feita a limpeza no local fez com que ela pedisse demissão em 27 minutos.

O estabelecimento está localizado na Geórgia, nos Estados Unidos. A norte-americana revelou que o local se chamava Magnuson Hotel.

No primeiro dia de trabalho, a mulher foi recebida por colegas, que logo a explicaram como funcionava a limpeza do lugar.

Segundo o relato, o hotel não realizava a limpeza de forma adequada. Em vez de usar alvejante, por exemplo, os funcionários simplesmente colavam fita adesiva no chão e puxavam para retirar as sujeiras.

Outro ponto é o fato de que os copos de café descartáveis já utilizados não eram trocados, mas simplesmente lavados. Além disso, no lugar de trocar os lençóis usados, eles meramente passavam o aspirador de pó na roupa de cama.

O protocolo levou a faxineira a pedir demissão meros 27 minutos depois.

O vídeo recebeu centenas de milhares de curtidas e inúmeros comentários de pessoas criticando a forma como o hotel organizava sua limpeza. Já outras pessoas relataram experiências semelhantes em seus locais de trabalho, contando sobre casos em que também testemunharam grandes falhas na higiene de lojas e locais conhecidos.