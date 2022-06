FIFA 22 no Xbox Game Pass: jogo ganha data para chegar ao EA Play; confira

A Microsoft divulgou quando o FIFA 22 chegará ao catálogo do Xbox Game Pass através do EA Play. O simulador de futebol da EA Games foi lançado em setembro de 2021 e agora estará disponível para quem é assinante do serviço da Microsoft.

O FIFA 22 disponibiliza os modos Volta, Ultimate Team, Carreira e outros. Também é possível disputar partidas online no modo Temporadas ou Ultimate Team. Uma das grandes novidades do último lançamento é o sistema HyperMotion, que deixa a jogabilidade muito mais fluída. Mais de 4,4 mil novos movimentos foram adicionados no game, em comparação com o FIFA 21.

Quando o FIFA 22 estará no Xbox Game Pass

O penúltimo jogo da EA Games que irá levar o nome FIFA estará disponível a partir do dia 23 de junho para os assinantes do Xbox Games Pass.

O simulador irá mudar de nome após quase 30 anos. O tradicional simulador para consoles e computadores, lançado pela primeira vez em 1993, passará a chamar EA SPORTS FC a partir de julho de 2023. Atualmente, a EA paga para a Fifa cerca de 100 milhões dólares (548 milhões de reais, em conversão direta) por ano pelo licenciamento, o que pode explicar a decisão da desenvolvedora.

O serviço de jogos por assinatura da Microsoft oferece acesso a mais de 100 jogos nos consoles da linha Xbox. Games de grandes estúdios e desenvolvedores independentes estão disponíveis, como Forza, Gears of War, Halo, Minecraft, NBA 2K, FIFA, NHL, The Witcher, Kingdom Hearts III, Ori and the Will of the Wisps e Sea of Thieves.

