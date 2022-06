Startup leva profissionalização para “categorias de base” dos jogos online

Os resultados mais recentes da Pesquisa Game Brasil mostram que, apesar de três em cada quatro brasileiros serem adeptos de jogos eletrônicos, apenas 1% recebe alguma remuneração jogando seus games preferidos. O restante fica na “várzea”, muitas vezes gastando dinheiro em vez de receber pelas horas dedicadas a esse universo.

Uma startup brasileira quer mudar essa realidade para gamers que vão desde os amadores até os profissionais: o Mentora, blockchain gamer community onde jogadores podem ganhar dinheiro com seus jogos favoritos, promovendo a democratização dos e-sports para renda.

A profissionalização na área de e-sports é o sonho de muitos jogadores — principalmente dos mais jovens —, mas uma realidade distante para a maioria. O Mentora aposta nos gamers da base, oferecendo a oportunidade de ganharem dinheiro com suas gameplays, participarem de campeonatos ou criarem e promoverem o seu próprio torneio dentro de três dos principais jogos do mercado, CS:GO, Valorant e League of Legends.

“No futebol, existe uma cadeia que olha desde o jogador amador até o profissional, e é assim que observamos o Mentora. Como a solução que veio para fomentar desde o amador até o profissional. No entanto, com uma diferença, no Mentora, os amadores também rentabilizam sua gameplay e vão ganhar com sua diversão”, afirma Pedro Felix, CEO e cofundador do Mentora.

O plano é unir todo o ecossistema em uma única plataforma onde todos, tanto jogadores amadores, profissionais, fãs e produtores de conteúdo de todas as idades e perfis, podem ganhar dinheiro via blockchain jogando seus jogos favoritos. “Sejam ranqueadas do Mentora League ou nos Community Tournaments, onde os prize pools são mais altos”, diz o CEO.

