Tiradentes é feriado nacional ou ponto facultativo?

No dia 21 de abril é comemorado o dia de Tiradentes. A data faz referência à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido na história nacional como Tiradentes, Patrono Cívico da Nação Brasileira.

Dia de Tiradentes é feriado?

Sim, a data é um feriado nacional comemorado no Brasil desde 1965. Cidades mineiras, como São Jose del Rei e Ouro Petro, realizam celebrações em memória ao inconfidente no dia 21 de abril.

Sendo um feriado, a data modifica o funcionamento do comércio, bancos e repartições públicas em todo o país. Veja o que fecha e abre neste dia.

Quem foi Tiradentes

Joaquim José da Silva Xavier nasceu no dia 12 de novembro de 1746 na Fazenda do Pombal, anteriormente município de São João del Rei e atualmente município de Ritápolis, Minas Gerais. Ele era dentista, por isso o apelido de Tiradentes, tropeiro, minerador e militar no posto de Alferes da cavalaria de Dragões Reais de Minas, a força militar que atuava na Capitania de Minas Gerais.

Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento que se estendeu de 1789 a 1792, contra os altos impostos cobrados pela Coroa Portuguesa no Brasil. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado em praça pública, no Rio de Janeiro.

Somente a partir da Proclamação da República, Tiradentes começou a ter sua figura como herói brasileira definida. Por isso, o dia do seu enforcamento foi declarado feriado. Em 9 de dezembro do mesmo ano, a lei nº 4.897 foi sancionada pelo presidente Castelo Branco, instituindo Joaquim José da Silva Xavier como Patrono Cívico da Nação Brasileira.

O que foi a Inconfidência Mineira?

A Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta de uma parte da elite de Vila Rica -- atual Ouro Preto (MG) --, ocorrida em 1789 a 1982, contra a execução de derrama -- uma operação fiscal realizada pela Coroa Portuguesa para cobrar os impostos atrasados -- e o domínio português.

O grupo formado por intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros tinha como objetivo a instituição de um sistema de governo republicano. Tiradentes foi considerado um dos líderes do movimento. No final do século 18, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas e impostos.

O carnaval será no feriado de Tiradentes?

Em uma decisão conjunta, as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro decidiram no final de janeiro, marcar os desfiles das escolas de samba para o feriado prolongado de Tiradentes.

Em São Paulo, no dia 16 de abril, será o desfile do grupo de Acesso 2, a partir das 20h. No dia 21 de abril, desfilam as escolas de samba do grupo de Acesso, às 20h. Nos dias 22 e 23, será a vez das 14 agremiações do Grupo Especial. No dia 29, na sexta-feira seguinte, será o Desfile das Campeãs, que fecha o Carnaval SP 2022.

No Rio de Janeiro, os desfiles oficiais na Marquês de Sapucaí começam na quarta-feira, 20, e quinta-feira, 21, com a Série Ouro, antigo Grupo de Acesso, e prosseguem sexta-feira, 22, e sábado, 23, com as escolas do Grupo Especial, fechando no domingo, 24, com o desfile das crianças.

As prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro não autorizaram blocos de rua no feriado de Tiradentes. O prefeito Ricardo Nunes (DEM) avalia liberar a folia de rua em São Paulo no feriado de 9 de julho.

