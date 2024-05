Quando é Dia de São João? Entenda a origem da data

No dia 24 de junho, é comemorado o Dia de São João, data que marca às festas juninas nessa época do ano. São João é um dos religiosos mais conhecidos, ao lado de São Pedro e São Paulo, que finalizam as comemorações no dia 29 de junho.

Na cultura popular brasileira, as festas juninas possuem um lugar especial, pois além de valorizarem a cultura do país, também revelam muitos elementos históricos que às vezes passam despercebidos.

Por que dia 24 é Dia de São João?

A festa de São João teve origem na Idade Média, onde a Igreja Católica começou a substituir os rituais realizados para deuses pagãos por festas dedicadas aos santos.

No dia 24 de junho era celebrado o solstício de verão no Hemisfério Norte e a renovação da natureza. Essa data foi assimilada pelos cristãos e passou a representar o Dia de São João, cujas festas eram celebradas no dia anterior.

A festa então ganhou corpo dentro da Igreja Católica, chegando no Brasil pelos portugueses. Inicialmente elas eram chamadas de “festas joaninas”, porém, conforme foi passando o tempo e se difundindo no Brasil, passou a ser chamado de “juninas”.

São João é o padroeiro de quê?

Segundo a bíblia, São João era João Batista, um dos 13 apóstolos de Jesus Cristo e o homem que o batizou. Jesus e João teriam sido parentes, já que suas mães, Maria (mãe de Jesus) e Isabel (de João Batista) seriam primas.

Batista era só seis meses mais velho que Jesus, e, de acordo com historiadores, ele teria se tornado um profeta que anunciou Cristo como “Cordeiro de Deus''. Ele é conhecido na religião católica como “a voz que grita no deserto'' e é Testemunha da Luz, que no caso é Jesus.

Qual o motivo da fogueira de São João?

A tradicional fogueira de São João geralmente é acesa no dia 23 para o dia 24, como o sinal da luz que João Batista pregava na sua história. Além disso, Isabel teria feito uma fogueira para celebrar a gravidez de Maria.

Por que a festa junina se chama junina?

Quando chegou ao Brasil, a tradicional celebração se chamava "festa joanina", em referência a o próprio São João. Após alguns anos, o nome foi alterado devido ao mês em que ocorre, no caso junho.

Dia de São João é feriado?

O dia de São João é feriado apenas em cidades que o santo é padroeiro, a exemplo dos municípios de Barueri (SP), Caruaru (PE), João Pessoa, Recife, Salvador, Niterói (RJ), entre outros. A data não é um feriado nacional.

