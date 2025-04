Previsão do tempo aponta para novas chuvas na Grande São Paulo nesta terça-feira, 1º de abril

O mês de março terminou com chuvas isoladas na Grande São Paulo, mas o volume inesperado de água no ABC paulista causou transtornos, com ruas e avenidas alagadas e interrupções no tráfego e na circulação de trens. Para esta terça-feira, 1º de abril, a previsão é de chuvas novamente concentradas em áreas específicas, o que pode resultar em novos danos se forem localizadas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a terça-feira começará com céu parcialmente nublado e temperaturas elevadas, variando entre mínimas de 20°C e máximas que podem ultrapassar os 29°C. Esse aumento de calor é esperado para provocar chuvas a partir da tarde, com risco de tempestades localizadas, ventos fortes e raios, além de possibilidade de alagamentos e quedas de árvores.

O cenário para a quarta-feira, 2, será similar, com tempo abafado e variação de temperaturas entre 20°C e 29°C. Pancadas isoladas de chuva devem ocorrer a partir da tarde.

Dada a previsão de chuvas fortes durante toda a semana, a Defesa Civil de São Paulo estendeu a Operação Chuvas até o dia 15 de abril, com monitoramento contínuo e prontidão para responder a ocorrências de emergência. Originalmente, a operação seria encerrada nesta segunda-feira.

No restante do Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para o Rio Grande do Sul e para áreas do extremo oeste do país, incluindo Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesses locais, a previsão é de chuvas intensas, com risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.

Por outro lado, o Nordeste, a região centro-norte de Minas Gerais, leste de Goiás, Tocantins e o Espírito Santo devem ter um tempo seco ao longo do dia.