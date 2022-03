Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, duas estreias incluindo a 4ª temporada da série documental F1: Dirigir para Viver, sobre a rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen nas pistas. Já na HBO Max, o destaque fica para a série Lakers Hora de Vencer, sobre o clube e os jogadores de 1980.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

O Projeto Adam (Netflix)

Para entender o passado e salvar o futuro, um piloto viaja no tempo e se une ao pai falecido e a uma versão mais jovem de si mesmo.

F1: Dirigir para Viver 4ª temporada (Netflix)

A temporada mais emocionante até agora mostra em primeira mão como os pilotos e as equipes lutaram pela vitória em um ano muito incomum. Os fãs terão acesso aos bastidores da temporada de 2020, quando as corridas foram interrompidas drasticamente na Austrália devido à pandemia de COVID-19 e só voltaram no final do ano, na Áustria. Com batalhas intensas, rivalidades ferozes, pódios inesperados e o sétimo título mundial de Lewis Hamilton.

The Last Days of Ptolemy Grey (Apple TV+)

The Last Days of Ptolemy Grey é estrelado por Samuel L. Jackson como Ptolomeu Grey, um homem doente esquecido por sua família, por seus amigos e até por ele mesmo. De repente, sem seu cuidador de confiança e à beira de afundar ainda mais em uma demência solitária, Ptolomeu é designado para cuidar da adolescente órfã Robyn, interpretada por Dominique Fishback. Quando eles aprendem sobre um tratamento que pode restaurar as memórias de Ptolomeu, ele começa uma jornada em direção a verdades chocantes sobre o passado, presente e futuro.

Lakers Hora de Vencer (HBO Max)

Lakers Hora de Vencer é uma série sobre a vida profissional e pessoal dos atletas do Los Angeles Lakers da década de 1980, uma das dinastias mais reverenciadas e dominantes do esporte - uma equipe que definiu uma era, dentro e fora das quadras.

Outlander 6ª temporada (Star+)

No novo ano da série, Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) continuam a lutar na América Colonial para manter a paz e prosperar numa sociedade que, involuntariamente, marcha em direção à revolução. Fato que Claire sabe muito bem, por ser uma viajante do tempo. A sexta temporada se volta para vida em família, explorando o que acontece quando há desarmonia e divisão entre pessoas de um mesmo lar. A plataforma exibe os novos episódios alguns dias após a estreia nos Estados Unidos.

A trama da nova temporada contará os acontecimentos narrados no sexto livro da saga, intitulado Um Sopro de Neve e Cinzas.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.