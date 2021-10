Evidência sugere que Europa sabia da América antes de viagem de Colombo

O navegador Cristóvão Colombo é reconhecido pela História como o descobridor da América. No entanto, uma nova evidência indica que os europeus sabiam da existência do continente antes mesmo da primeira caravela de Colombo zarpar rumo ao novo mundo.

Um documento datado de 1345 e escrito por um frade italiano faz, o que pesquisadores acreditam ser, uma referência à costa da América do Norte. Ou seja, se isso de provar verdadeiro, a América já era conhecida pela Europa antes da viagem histórica de Colombo.

Chamada Cronica universalis, a obra inédita, em latim, é atribuída ao frade Galvaneus Flamma. Os escritos buscam detalhar a história do mundo até o século XIV.

O documento descreve a geografia e a flora que se enquadram a cenários da América do Norte.

“Estamos na presença da primeira referência ao continente americano, ainda que de forma embrionária, na região do Mediterrâneo”, diz, em nota, Paolo Chiesa, professor do Departamento de Estudos Literários, Filologia e Lingüística da Universidade de Milão. A pesquisa foi publicada no periódico Terrae Incognitae.