Evento gratuito em São Paulo discute hiperdigitalização e metaverso

A Sky.One, companhia especializada no desenvolvimento de plataformas tecnológicas para a evolução digital das empresas, realiza na terça-feira, 14, a terceira edição do Sky.One Connect.

O evento, que ocorrerá das 14h às 21h, de forma híbrida, será totalmente gratuito ao público e trará a nova digitalização vinda do metaverso e outras tecnologias como tema dos seus principais painéis e atrações.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pela página do evento até esta seguda-feira, 13. A edição presencial, que será realizada no Hotel Unique, em São Paulo, possui inscrições limitadas que podem ser encerradas a qualquer momento, por conta da disponibilidade de espaço. No dia do evento, as inscrições ainda estarão disponíveis para aqueles que pretendem participar apenas no formato online.

Em sua última edição, em 2021, que ocorreu de maneira 100% digital, o evento contou com mais de 2.700 inscrições, sendo 45% do público C-level e Diretores de companhias, 40% Consultores e Analistas, e 15% de outras áreas, como estudantes, estagiários e imprensa.

De acordo com o CEO da Sky.One, Ricardo Brandão, o evento será uma ótima ocasião para reunir os maiores especialistas do ecossistema - entre startups, ISVs, e empresas de diversos segmentos -, para explorar o conceito de Tecnoceno, que prioriza a tecnologia no centro da sociedade e das ações humanas, além de aproveitar para discutir eventuais oportunidades de negócios.

“A tecnologia está em constante transformação e, por isso, as empresas devem sempre se renovar para acompanhá-la. Acreditamos que como uma empresa de tecnologia, temos a obrigação de desmistificar novos conceitos e, consequentemente, estar sempre na vanguarda tecnológica. ”, explica Brandão.