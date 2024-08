Que horas começa 'Estrela da Casa'? Veja horário e data de estreia

Nesta terça-feira, 13, estreia o novo reality da TV Globo, "Estrela da Casa". Comandado por Ana Clara, o programa combina as dinâmicas de "BBB" e "The Voice" numa competição que envolve música e confinamento.

Catorze artistas ficarão numa casa e terão que competir em provas de música e resistência. O programa terá transmissão 24 horas no Globoplay e terá episódios na TV Globo de domingo a domingo.

Entre os selecionados estão artistas com diferentes personalidades, características, gostos, estilos e também profissões fora do meio artístico. Cada um deles irá defender um estilo musical e não poderá trocar ao longo do programa.

1 /14 Thália: Cantora carioca e agente de saúde que representa o R&B e a força da favela (Thália: Cantora carioca e agente de saúde que representa o R&B e a força da favela)

2 /14 Matheus Torres: Mineiro que se encontrou no soul e blues após muitas reviravoltas na vida (Matheus Torres: Mineiro que se encontrou no soul e blues após muitas reviravoltas na vida)

3 /14 Nicole Louise: Ex-jogadora de basquete que quer se firmar como cantora pop com levada sertaneja (Nicole Louise: Ex-jogadora de basquete que quer se firmar como cantora pop com levada sertaneja)

4 /14 Lucca (Lucca: Sertanejo goiano que busca projeção nacional com seu talento e perfeccionismo)

5 /14 MC Mayarah: Camelô carioca que sonha em transformar o funk em um futuro melhor para seu filho (MC Mayarah: Camelô carioca que sonha em transformar o funk em um futuro melhor para seu filho)

6 /14 Leidy Murilho: Cantora gospel capixaba que traz o groove e o pop para o seu repertório (Leidy Murilho: Cantora gospel capixaba que traz o groove e o pop para o seu repertório)

7 /14 Califfa: Carioca multifacetado que quer sair dos bastidores e brilhar no palco (Califfa: Carioca multifacetado que quer sair dos bastidores e brilhar no palco)

8 /14 Nick Cruz: Pedreiro capixaba que vê na música pop a chance de mudar de vida (Nick Cruz: Pedreiro capixaba que vê na música pop a chance de mudar de vida)

9 /14 Unna X: Filha de brasileiros, mistura pop e muita personalidade entre EUA e Brasil (Unna X: Filha de brasileiros, mistura pop e muita personalidade entre EUA e Brasil)

10 /14 Evellin: Dentista e cantora mineira conhecida como a Doutora do Sertanejo (Evellin: Dentista e cantora mineira conhecida como a Doutora do Sertanejo)

11 /14 Gael Vicci: Ator e cantor carioca apaixonado por MPB e pop, sempre ligado no 220 volts (Gael Vicci: Ator e cantor carioca apaixonado por MPB e pop, sempre ligado no 220 volts)

12 /14 Ramalho: Rapper de São Paulo que luta para fazer seu nome na cena nacional do rap (Ramalho: Rapper de São Paulo que luta para fazer seu nome na cena nacional do rap)

13 /14 Heloísa Araújo: Artesã alagoana que traz o sertanejo com um toque indígena para a competição (Heloísa Araújo: Artesã alagoana que traz o sertanejo com um toque indígena para a competição)

14/14 Rodrigo Garcia (Rodrigo Garcia: Garçom manauara que busca no forró a chance de mudar a vida da família)

Quando estreia o reality?

"Estrela da Casa" estreia nesta terça-feira, 13 de agosto, logo após a novela "Renascer".

Que horas passa 'Estrela da Casa'?

O novo reality show da Globo começa sempre depois da novela das 21h, "Renascer", ou seja, por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Nos domingos, passa às 23h10 logo após o Fantástico.

Onde assistir 'Estrela da Casa'?

Será possível assistir os novos episódios de 'Estrela da Casa' todas às noites, de domingo a domingo, na TV Globo, logo após a novela das 21h, "Renascer". Os episódios e transmissão 24h também estarão disponíveis no Globoplay.