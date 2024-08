Estrela da Casa: saiba tudo sobre o novo reality musical da Globo

A Globo prepara a estreia de um novo reality musical para os próximos dias para substituir o "The Voice Brasil".

Comandado pela ex-BBB Ana Clara, o Estrela da Casa estreia em 13 de agosto com a missão de revelar um novo talento musical para o Brasil.

O programa será disputado por 14 cantores. A TV Globo parece disposta a investir na carreira do vencedor após o fim do programa - algo criticado no The Voice, já que os campeões dificilmente engatavam uma carreira de sucesso depois do reality.

Os prêmios da nova atração serão de R$ 500 mil, contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira, turnê pelo Brasil e até música em novela da emissora.

Como será a competição?

Segundo divulgado pela assessoria de imprensa da TV Globo, o jogo entre os participantes já começou. No início do programa, os candidatos já devem ter um um repertório pronto com oito músicas inéditas. A cada semana o artista terá que escolher uma dessas músicas para lançar e contar com o público para ela se torne um hit.

Outra regra importante é que o candidato escolha o gênero musical que deseja representar.

E a casa?

A Globo promete uma grande estrutura que abrigará os participantes. Além dos cômodos, o imóvel também terá um estúdio completo com microfone, instrumentos e o que for necessário para ensaios. No estúdio, os confinados também receberão visitas, às segundas-feiras, de estrelas já consagradas da música

Um palco será montado nos Estúdios Globo para as apresentações dos participantes. A atração volta com a opção de platéia, já que o público poderá assistir e reagir às apresentações.

Dinâmica

A dinâmica do jogo terá, toda semana, o "Hitmaker", a "Estrela da Semana" e o "Dono do Palco". Essas conquistas serão "poderes" para os protagonistas da semana.

Hitmaker

O vencedor dessa dinâmica será aquele que conseguir o maior número de plays nos singles lançados. A disputa começará toda quarta-feira.O resultado será apresentado no domingo, ao vivo por Ana Clara. Além do título, o vencedor ganha direito de se apresentar no grande "Festival" do reality show e também ganha mimo dos fãs.