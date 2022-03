Alter do Chão, Bonito, Monte Verde: os destinos mais acolhedores do Brasil

A plataforma de hospedagem Booking.com divulgou os vencedores do Traveller Review Awards 2022, premiação anual que se baseia em mais de 232 milhões de avaliações verificadas de viajantes reais e reconhece os destinos e prestadores de serviço de viagem mais acolhedores do mundo.

Em quesito de hospitalidade, o Brasil ficou dez países mais acolhedores do mundo, em 8º lugar no ranking e à frente de países como Estados Unidos e da Austrália.

Além disso, o Brasil também emplacou uma cidade brasileira na lista das cidades mais acolhedoras do planeta. O título ficou com Monte Verde, em Minas Gerais, na 6ª posição global.

O Booking.com também revelou os destinos mais acolhedores de cada região do Brasil.

Na região Sudeste, Cunha ficou em primeiro lugar entre os destinos paulistas, seguida de Boiçucanga e São Bento do Sapucaí. Já no Rio de Janeiro, Penedo despontou na lista, com Visconde de Mauá em segundo lugar e Abraão em terceiro. Em Minas Gerais, o grande vencedor foi Monte Verde. Lavras Novas e Serra do Cipó completaram o ranking. Por fim, entre os destinos capixabas, a Pedra Azul ficou na primeira posição, seguida de Itaúnas e Domingos Martins.

Confira abaixo os vencedores de cada estado:

NORTE:

Amapá - Macapá

Amazonas - Manaus

Pará – Alter do Chão

Roraima – Boa Vista

Tocantins - Palmas

NORDESTE:

Alagoas – Praia do Francês

Bahia – Vale do Capão

Ceará – Canoa Quebrada

Maranhão - Carolina

Paraíba - Jacumã

Pernambuco – Fernando de Noronha

Piauí – Barra Grande

Rio Grande do Norte – São Miguel do Gostoso

Sergipe - Estância

CENTRO-OESTE:

Distrito Federal - Brasília

Goiás – São Jorge

Mato Grosso – Chapada dos Guimarães

Mato Grosso do Sul - Bonito

SUDESTE:

Espírito Santo – Pedra Azul

Minas Gerais – Monte Verde

Rio de Janeiro - Penedo

São Paulo - Cunha

SUL:

Paraná – Ilha do Mel

Rio Grande do Sul – Bento Gonçalves

Santa Catarina - Pomerode