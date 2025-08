Em cartaz no cinema em agosto de 2025: veja lista completa de filmes

Agosto chega com uma variedade de estreias para os cinéfilos: do suspense e terror aos clássicos remasterizados, o mês promete agitar as salas de cinema no Brasil.

Entre os destaques estão o lançamento de "Uma Sexta Feira Mais Louca Ainda", a comédia que promete boas risadas, e a continuação do clássico de terror com "Invocação do Mal" (em vários relançamentos). Além disso, o público poderá conferir o vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim, "O Último Azul" e a animação divertida "Os Caras Malvados 2".

As produções nacionais também marcam presença com filmes como "C.I.C - Central de Inteligência Cearense", o documentário sobre o famoso cantor "Moacyr Luz, o Embaixador Dessa Cidade" e o musical "Luiz Gonzaga - Légua Tirana".

O que entra em cartaz no cinema em agosto?

Estreias no cinema em agosto de 2025

Uma Sexta Feira Mais Louca Ainda | 07/08/2025

A Fanfarra | 07/08/2025

Pequenos Invasores | 07/08/2025

A Prisioneira de Bordeaux | 07/08/2025

A Hora do Mal | 07/08/2025

Drácula: Uma História de Amor Eterno | 07/08/2025

A Melhor Mãe do Mundo | 07/08/2025

Placar: A Revista Militante | 14/08/2025

Tijolo Por Tijolo | 14/08/2025

No Céu da Pátria Nesse Instante | 14/08/2025

Carlota Joaquina, Princesa do Brasil (Relançamento) | 14/08/2025

Os Enforcados | 14/08/2025

A Luz | 14/08/2025

Corra que a Polícia Vem Aí! | 14/08/2025

Cordélicos - A Origem do Cabra da Peste | 14/08/2025

Os Caras Malvados 2 | 14/08/2025

Juntos | 14/08/2025

Neirud | 14/08/2025

Faz de Conta que É Paris | 14/08/2025

O Pior Homem de Londres | 14/08/2025

Anônimo 2 | 21/08/2025

Invocação do Mal (Relançamento) | 21/08/2025

Os Malditos | 21/08/2025

Invocação do Mal 2 (Relançamento) | 21/08/2025

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio (Relançamento) | 21/08/2025

C.I.C - Central de Inteligência Cearense | 21/08/2025

Moacyr Luz, o Embaixador Dessa Cidade | 21/08/2025

Luiz Gonzaga - Légua Tirana | 21/08/2025

O Último Moicano | 21/08/2025

Uma Mulher sem Filtro | 21/08/2025

Amores à Parte | 21/08/2025

Faça Ela Voltar | 21/08/2025

Rabia - As Esposas do Estado Islâmico | 21/08/2025