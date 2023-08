E o duelo? Musk chama Zuckerberg de covarde, e CEO da Meta rebate: 'Elon não confirma data'

Os bilionários Mark Zuckerberg e Elon Musk têm se provocado ao longo dos anos pela concorrência no setor de tecnologia. Mas a rivalidade ganhou outra proporção com a possibilidade de uma luta entre os dois.

Recentemente, o dono do X (antigo Twitter) fez um comentário na rede social com o propósito de provocar Zuckerberg para resolver as diferenças em um ringue.

Na publicação, Musk chama o dono da Meta de "covarde" depois que ele sugeriu que ambos deveriam esquecer a ideia de uma luta.

“Acho que todos podemos concordar que Elon não está falando sério e é hora de seguir em frente. Ofereci um encontro de verdade. Dana White se ofereceu para fazer disso uma competição legítima para caridade. Elon não confirma uma data, depois diz que precisa de cirurgia e agora pede para fazer uma rodada de treino no meu quintal", declarou Zuckerberg.

Dana White, no caso, é presidente do UFC, organização de MMA. Ele passou a acompanhar as ações de Musk e Zuckerberg na internet e colocou sua organização à disposição para promover o embate entre eles quando a notícia pipocou pela primeira vez.

O empresário revelou recentemente que teve conversas com o governo da Itália para a liberação do Coliseu, em Roma, para a suposta luta entre o dono da Meta e o chefão do X, antigo Twitter, e SpaceX.

Por que Musk e Zuckerberg querem lutar?

Os rumores de uma disputa entre os bilionários começaram em junho, depois que Elon Musk respondeu a uma postagem sobre o treino de artes marciais de Zuckerberg. Apesar das provocações feitas nas redes sociais, os dois não oficializaram um enfrentamento nos ringues.