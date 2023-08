Duelo entre Elon Musk e Mark Zuckerberg poderá ser no Coliseu, em Roma

Dana White, presidente do UFC, maior organização do MMA, está atento aos conflitos entre os bilionários Mark Zuckerberg e Elon Musk em suas redes sociais. Os concorrentes têm se provocado ao longo dos últimos anos e lançaram a possibilidade de uma luta para resolver suas diferenças. Dana colocou sua organização à disposição e acredita que o evento será o maior da história.

O chefão do UFC revelou que teve conversas com o governo italiano para a liberação do Coliseu, em Roma, e já promove o duelo com a venda de camisetas com o logo de sua empresa e o título do evento: “Zuckerberg vs. Musk”, como costuma fazer em grandes confrontos de sua liga. Cada peça possui o valor de US$ 40 (R$ 193) e estão disponíveis no site oficial da liga americana.

“Eles realmente querem lutar. É engraçado, porque estávamos falando sobre o Coliseu para essa luta. E eu realmente tive uma reunião com a equipe do Ministro da Cultura na Itália [Gennaro Sangiuliano] para sediar essa luta no Coliseu. E seria [uma luta de] MMA”, informa Dana White.

Após diversas provocações entre as partes, Elon — proprietário do Twitter, SpaceX e Tesla — postou que estaria “disposto a uma luta de octógono”. Mark — dono do Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads — respondeu que era só “mandar a localização”, referência à famosa frase utilizada pelo ex-campeão Khabib Nurmagomedov em sua rivalidade com Conor McGregor.

“Eu conversei com os dois, Mark e Elon, e eles estão extremamente sérios a respeito disso. Todos gostariam de ver, não só os fãs de lutas. Quebraria qualquer recorde possível do esporte. Geraria centenas de milhões de dólares”, destaca Dana.

O mandatário mais famoso do MMA vem fazendo diversos posts em sua rede pessoal e também a do UFC para tentar convencer de vez os dois empresários a selarem o acordo. Chael Sonnen, ex-lutador e comentarista da TV americana, faz a projeção de que a luta venderia US$ 25 milhões (R$ 121 milhões) somente em compras de pay-per-view. O recorde atual pertence aos boxeadores Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, que venderam US$ 4,6 milhões (R$ 22 milhões) em 2015.

“É interessante observar o potencial midiático que tais encontros improváveis possuem. Os irmãos americanos Jake e Logan Paul e também o brasileiro Whinderson Nunes vêm demonstrando o poder econômico que suas lutas contra celebridades geram”, analisa Ivan Martinho, professor da ESPM e especialista em marketing esportivo.

Mas há mais que orgulho em jogo e muito a se perder. Uma derrota poderia custar milhões aos cofres de suas empresas. Em 2018, Musk participou do podcast de Joe Rogan, o "Joe Rogan Experience", e aceitou experimentar a maconha do apresentador. As ações da Tesla despencaram instantaneamente 6%.

“O grande vencedor deste embate seria o UFC. Os dois envolvidos têm muito a perder caso tudo se concretize. Se Elon já teve um prejuízo milionário por fumar ao vivo em um podcast, imagina quanto suas empresas poderiam arcar com ele sofrendo lesões ou sendo exposto em uma área da qual não é a sua especialidade. O mesmo para o outro lado. Para o UFC seria um salto gigantesco. O tamanho do combate atrairia fãs que nunca se interessaram pela modalidade”, destaca Renê Salviano, CEO da Heatmap, agência de marketing esportivo.

O UFC promoveu uma enquete popular para saber quem venceria o desafio. Mark Zuckerberg recebeu 42,3 mil votos, enquanto Elon Musk 29,3 mil. De acordo com a Odds&Scouts, uma das principais geradoras de dados para plataformas de apostas esportivas, Zuckerberg também é favorito para conquistar a vitória.

“Roma, caso confirmada como palco deste evento, estaria nos holofotes de todo o mundo. O engajamento de todas as redes, a partir do momento em que houver um anúncio oficial, será astronômico. E isso afetaria todas as áreas. Cassinos e plataformas de apostas esportivas sentiriam o impacto. É uma noite esportiva que tem tudo para bater todos os recordes”, projeta Ícaro Quinteiro, COO da Onabet, site de cassino e jogos online.

Mark Zuckerberg, de 39 anos, venceu torneios de iniciantes no jiu-jítsu e postou recentemente alguns treinamentos de boxe com o profissional Kahi Wu, de Taiwan. Elon Musk, de 52 anos, pratica karatê, judô e taekwondo. O brasileiro Charles Oliveira, ex-campeão do UFC, já se ofereceu para treinar Mark. Do outro lado, Elon poderá contar com o apoio de outro brasileiro, a lenda Royce Gracie, que também ofertou seus serviços por meio de sua rede social.

A rivalidade se iniciou em 2016, quando um foguete da SpaceX destruiu um satélite do Facebook. Desde então, os dois empresários se cutucam a cada evento polêmico. Zuckerberg já criticou Elon a respeito da inteligência artificial, enquanto Musk relacionou a invasão no Capitólio em Washington ao Facebook. A tensão só aumentou após Elon adquirir o Twitter no ano passado. Mark, por sua vez, lançou o Threads, para concorrer com a rede.