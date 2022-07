Drake ganha US$ 3,7 milhões em apostas no UFC e dá presente de luxo a lutadores

O rapper Drake ganhou uma bolada no último final de semana. O cantor fez uma aposta combinada em duas lutas que aconteceram no UFC em Londres, no sábado, 23.

Com seis lutas, o evento tinha como luta principal o embate entre Curtis Blaydes e TomAspinall na categoria peso pesado. Mas Drake estava de olho em dois confrontos do card preliminar.

O rapper canadense apostou mais de US$ 2 milhões, o equivalente a mais de R$ 10 milhões, nas vitórias de duas estrelas em ascensão no UFC, Paddy Pimblett e Molly McCann.

Pimblett venceu Jordan Leavitt ao finalizar o adversário com um mata-leão no segundo round. Já a lutadora McCann nocauteou Hannah Goldy com uma forte cotovelada e socos no primeiro round.

A dupla recebeu um bônus de US$ 50 mil de "desempenho da noite" do UFC pela forma como venceu seus adversários. Além disso, Paddy e Molly gravaram um vídeo pedindo a Drake um relógio da marca "Rolex" para cada um, como forma de recompensá-los pelo lucro que o rapper teve com sua aposta.

Drake aceitou o pedido e prometeu presentear a dupla. Em entrevista após o evento, Pimblett e McCann comemoram o presente. "Drake está comprando para mim e Paddy um novo Rolex", disse McCann.

Drake is buying Paddy and Molly Rolex watches. #UFCLondon pic.twitter.com/IPreTg7nNU — Jed I. Goodman © (@jedigoodman) July 23, 2022

