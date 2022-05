Doutor Estranho 2: novo trailer é liberado no dia da estreia; confira

A Marvel liberou na noite da quarta-feira, 4, o trailer final de “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”. O longa estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 5.

LEIA TAMBÉM: Veja o que dizem as primeiras críticas sobre o filme

Dirigido por Sam Raimi — que não dirigia um filme de super-herói desde 2007 —, o longa é o segundo filme do Doutor Estranho no Universo Cinematográfico da Marvel. O filme irá se aprofundar no conceito do multiverso — comum nas histórias em quadrinhos.

A sinopse oficial do filme convida o fã a viajar para o desconhecido com o Doutor Estranho. "Que com a ajuda de velhos e novos aliados místicos, atravessam as perigosas realidades alternativas do Multiverso para confrontar um misterioso novo adversário", aponta.

O longa conta com o retorno de Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho), Elizabeth Olsen (Wanda/Feiticeira), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo) e Rachel McAdams (Christine Palmer). Últimos trailers apontaram a participação de velhos personagens queridos dos fãs, incluindo Professor Xavier de Patrick Stewart, da franquia X-Men.

Quais filmes e séries preciso assistir para entender Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?

Este será o 28º filme do Universo Cinematográfico da Marvel. Caso você não seja um aficionado pelos filmes de herói da Marvel não é preciso assistir todos os filmes do estúdio para entender a trama do novo longa.

O ideal é ter visto os filmes Doutor Estranho (2016), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Ultimato (2019) e Homem Aranha: Sem Volta para Casa, as séries WandaVision (2021) e Loki (2021) e a animação What If…? (2021).

Qual a duração do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?

O filme terá exatos 126 minutos, ou 2 horas e 6 minutos. As produções mais recentes da Marvel como Eternos (2021) e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021) passavam das 2 horas e meia.

Quantas cenas pós-créditos tem Doutor Estranho 2?

Marca registrada dos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel, o conceito de cenas pós-créditos colabora para o estúdio fazer ligação com os próximos longas.

Segundo quem já assistiu o longa, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem duas cenas pós-crédito. A primeira cena acontece logo após créditos animados do filme. Para ver a segunda, será necessário aguardar após o rolo de créditos. Para não perder nada, aguarde até o final.

Veja o trailer final de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura